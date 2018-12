Los alrededores de La Bombonera amanecieron con banderas en contra de Angelici

Después de que los hinchas no pudieran celebrar su día en las cercanías del estadio aparecieron colgadas pancartas pidiendo que el presidente se vaya del club xeneize.

Las cercanías a La Bombonera amanecieron con algunas banderas colgadas en contra de Daniel Angelici en particular y la Comisión Directiva en particular. El disconformismo se debe en parte a los resultados deportivos, pero principalmente por la medida de no haber abierto La Bombonera en el Día del Hincha de Boca, decisión que dejó a varios fanáticos en la calle y que ayer derivó en disturbios en la puerta de la cancha.