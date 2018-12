Noche guerrera con Invictus XXI

De Tartagal a Metán, de Tucumán a Buenos Aires y hasta pasando por Venezuela, las artes marciales mixtas tendrán hoy, a partir de las 21.30, su convención en el festival Invictus Fighters XXI que se llevará a cabo en el microestadio Delmi.

Luchadores locales, nacionales e internacionales serán los protagonistas del evento emblema del norte argentino que tendrá nueve combates masculinos y un femenino, entre preliminares y estelares.

Los tickets se pueden conseguir a través de diferentes vías e internet es una gran alternativa para muchos.

Por eso el portal autoentrada.com es uno de los sitios oficiales de la venta hasta la hora del festival.

Además se pueden adquirir en las boleterías del Alto NOA, como así también en un gimnasio ubicado en Santiago del Estero 635.

A partir de las 19 se venderán en el ingreso al microestadio Delmi, por calle Ibazeta.

Las plateas tienen un costo de $200 y el ringside cuesta $300.

Cabe destacar que una señal de televisión transmitirá en vivo y en directo cada uno de los combates de este festival, por lo que podrá verse en todo el mundo. Invictus ya pasó por diferentes estadios de la capital, el interior y posiblemente emigre a otra provincia.

El card completo



Preliminares

Combate 1 (hasta 68 kilos):

Franco “Tigre” Cayata vs. Agustín “Bicho Power” Velázquez

Combate 2 (hasta 70 kg):

Nicolás “Chacal” Reinoso vs. Guillermo “el Humilde” Sayago

Combate 3 (hasta 66 kg):

Nahuel Figueroa vs. Alan “Macabeli” Villalba

Combate 4 (hasta 70 kg):

Franco “Demoledor” Aranda vs. José “Demonio” Peña

Combate 5 (hasta 66 kg):

Gonzalo “Atorrante” Fraunhofer vs. Abel Sosa Díaz

Estelares

Combate 6 (hasta 60 kg) femenino:

Febe “la Leona” Gómez Juárez vs. Lourdes “Diablita” Oviedo

Combate 7 (hasta 62 kg):

Fernando “Chaco” Salto vs. Mauro “Dinamita” Mastromarini

Combate 8 (hasta 70 kg) internacional:

Ricardo “Yimmy” Romero vs. Jean Carlos “Zurdo” Mejías

Combate 9 (hasta 84 kg):

Lautaro “Judoka” Ayala vs. Martín “Tincho” Torres

Combate 10 (hasta 66 kg):

José “el Indio” Sánchez vs. Vicente “Carancho” Rivera