Al Ain, el equipo más ganador de los Emiratos Árabes

Al Ain FC, definido este sábado como rival de River Plate en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA, es un club con medio siglo de vida y una poblada vitrina que lo convierte en el más exitoso de los Emiratos Árabes Unidos. Fundada en 1968, a esta institución presidida por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos, se la conoce como "El Padre del Golfo".

Ese mote lo ganó en base a la conquista de trece Ligas Profesionales, cinco Supercopas, siete Copas de los Presidentes, tres Copas Federación de los Emiratos Árabes Unidos y dos Copas de Abu Dhabi. Pero fundamentalmente al hecho de haber sido el único equipo del país en ganar la Liga de Campeones de Asia en 2003.

Al Ain participa en este Mundial de Clubes en calidad de anfitrión por ser el actual titular del fútbol emiratí. El partido ante River Plate, previsto para el martes próximo desde las 13.30, se jugará en su moderno estadio Hazza bin Zayed, inaugurado en 2014 y con capacidad para 25 mil personas.

El equipo árabe proviene de la fase inicial de la competencia: primero eliminó por penales al Wellington de Nueva Zelanda y hoy lo hizo con goleada sobre el Esperance de Túnez, campeón africano.

La máxima figura del plantel es el delantero sueco Marcus Berg, de 32 años, integrante del seleccionado de su país en la pasada Copa del Mundo, y su entrenador es el croata Zoran Mamic, quien en enero de 2017 tuvo la responsabilidad de suceder a su compatriota Zlatko Dalic, DT finalista en Rusia 2018.

La política de contratar entrenador extranjeros fue una constante de las últimas tres décadas y le abrió la puerta a reconocidas figuras como el ex arquero italiano Walter Zenga (2007), el actual conductor del seleccionado brasileño, Tité (2007); su compatriota Toninho Cerezo (2009-10) y el uruguayo Jorge Fossati (2013), entre otros.

La banca del Al Ain también fue ocupada por dos argentinos: Ángel Marcos -ex futbolista de Ferro y Chacarita- en la temporada 1995-96 y el platense Oscar Fulloné en 2000.

Sin embargo, la conexión argentina con el club emiratí tuvo mayor importancia con los futbolistas y registró un primer antecedente en 2008 con el intento de una millonaria contratación del jujeño Ariel Ortega, quien por entonces tenía problema de convivencia en River con el DT Diego Simeone.

Un año más tarde, Al Ain sumó su primer futbolista argentino cuando se aseguró por dos temporadas al goleador José "Pepe" Sand, que fue máximo anotador de la Liga en su primer año y logró la conquista de una Supercopa de los Emiratos Árabes.

Cuando partió el correntino su reemplazante fue Ignacio Scocco, actual futbolista del plantel de River. "Nacho" permaneció una campaña (2011-2012), coronó una Liga y una Supercopa, y luego volvió a Newell's Old Boys de Rosario para ser campeón con el "Tata" Gerardo Martino.