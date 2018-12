Los socios de Central Norte volverán a hacerse oír

Hoy se votará a primera hora en la asamblea extraordinaria en el club la aprobación o no de los últimos dos balances tras la auditoría externa.

La novela interminable de la memoria y los balances en Central Norte sigue sumando capítulos. Y hoy, al fin, tras una prolongada auditoría externa realizada por un estudio contable para transparentar la gestión y las rendiciones de los actuales directivos, la cual fue pedida hace varios meses por un grupo de socios, que manifiestan desacuerdos, recelos y desconfianza con la actual comisión directiva, hoy se pondrá a consideración de los socios los balances correspondientes a los períodos 2015/16 y 2016/17 para ser sometidos a tratamiento y votación.

Justamente fue el desacuerdo, la falta de confianza y los cuestionamientos de algunos socios, apoyados también por sectores opositores, lo que llevó a dilatar casi nueve meses este requisito indispensable institucional.

La asamblea arrancará hoy a las 8 de la mañana en la sede del club, hay alrededor de 1.100 socios que estarán habilitados para votar y se espera una presencia masiva de asociados. Primeramente, se mostrará el informe de la auditoría -que ya estaría aprobado- que se pondrá a consideración de los socios. Luego, será el momento de la votación.

El titular del cuervo, Héctor De Francesco, aclaró que la votación será nominal, con nombre y apellido del votante.

“El club seguirá funcionando normalmente hasta que se puedan aprobar los balances, independientemente de lo que suceda en la asamblea, pero la idea es que podamos avanzar con esto”, manifestó el titular azabache, para luego despacharse, también, con nombre y apellido: “Sabemos que hay gente arengando para que no se aprueben los balances, pero lo hacen en base a nada, sin ningún fundamento, gente a la que no le importa la institución y sí sus intereses personales, sobre todo los expresidentes Juan López y José Macaione, que quieren volver al club, pero no porque piensen en Central, sino en ellos.

Esperemos que en la asamblea se pueda analizar, debatir, intercambiar ideas, votar, pero todo de manera pacífica, como vienen siendo las últimas asambleas, donde se prima la institucionalidad. El socio de Central Norte es inteligente”.

Lo cierto es que Central Norte volverá a tener hoy una jornada en la que el socio podrá interiorizarse y luego hacerse oír, como lo hizo en otras oportunidades, para la construcción de un Central Norte de cuentas claras y transparencia, que aún tiene mucho por recuperar desde lo deportivo, otro de los motivos del desacuerdo de varios socios con la actual comisión directiva.

Central se reforzó con un nuevo regreso

Central Norte sumó un nuevo refuerzo dentro su flamante cuerpo técnico, otro regreso más a la entidad azabache, como para añadirle un sentido de pertenencia que ya tiene a un referente por su identificación con los colores del club, como es Cristian Zurita, como ayudante de campo, y a Víctor Cuellar, el preparador físico que retornó también a la institución de Barrio Norte.

Ahora, el entrenador Ezequiel Medrán podrá también respaldarse en Federico Acuña, otro ex Central Norte que arregló con la dirigencia y volvió tras sus pasos por Gimnasia y Tiro y Pellegrini, entre otros clubes. Acuña es desde ayer el entrenador de arqueros del cuervo, que trabajará con Mauricio Pegini, una de las flamantes incorporaciones, Lucas Rodríguez y, tal vez, con Mariano Maino, siempre y cuando puedan los directivos convencerlo de continuar, esta vez para pelear un puesto con el ex Mitre. De Francesco se reunirá entre hoy y mañana con Maino.