La gente cargó contra Saeta por el anuncio de no poder "prestar" la tarjeta

Miles y miles de salteños pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de la nueva medida que busca imponer Saeta. Es que en horas de la tarde, Saeta comunicó que cada usuario debe pagar su pasaje con una tarjeta propia y desalentó a las personas a pagarle el boleto a acompañantes que no vayan al mismo destino.

Esto debido a que si el dueño de la tarjeta se baja antes que el acompañante, y un inspector justo sube a controlar, ese acompañante deberá abonar el boleto con una tarjeta propia o descender del móvil. Y si se niega hacerlo, puede intervenir la fuerza policial con denuncia de por medio.

Al ver este anuncio de Saeta, las redes sociales explotaron y llovieron los reclamos para la empresa. Partiendo desde la falta de puntos de recarga, hasta la exigencia de un comprobante de pago una vez que se pasa la tarjeta por el lector, como era en el viejo sistema.

Otros usuarios apuntan a la empresa desde el hecho de querer asegurarse más dinero y no invertirlo en mejorar el sistema actual. Dado que pasadas las 23 ya no funcionan las terminales de autocarga en el centro y el que no tiene saldo en su tarjeta, se ve obligado a pedir a otro pasajero que le abone el boleto a cambio del efectivo. Este problema también se traslada a algunos barrios, que ni siquiera cuentan con un lugar de carga.

El descontento es general, pero aún no se sabe si Saeta mantendrá en pie esta nueva regla o volverá en sus pasos para primero atender las exigencias del usuario y luego aplicarla.