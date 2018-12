Salta Vóley ya tiene técnico y ahora busca los jugadores

Salta Vóley ya puso en marcha su proyecto contratando a una de las cabezas visibles del desafío que representará jugar la Liga A2 a partir del 19 de enero. También dio el puntapié inicial para formar el grupo que tendrá unos 20 jugadores, en su mayoría de nuestra provincia apoyados por cuatro o cinco refuerzos.

El primer entrenamiento se desarrolló ayer en el complejo Nicolás Vitale de barrio El Tribuno; fue más una observación de jugadores que realizó el entrenador cordobés Cristian Ventura, el elegido por la Asociación Salteña de Vóley (ASV) para desarrollar la faceta deportiva de Salta Vóley.

“Salta Vóley en principio es una selección de los jugadores de los clubes de Salta, en la primera temporada con algunos refuerzos y en los años siguientes con el trabajo de las selecciones (juveniles) esperamos que todos sean jugadores salteños. El objetivo es a cuatro o cinco años, tenemos que trabajar mucho para poder cumplirlo”, señaló Leandro Etchezar, presidente de la ASV.

“El entrenador será Cristian Ventura, tiene mucha trayectoria, sabe mucho de categorías formativas, tiene experiencia en Liga A1 y A2. Lo elegimos básicamente por eso, por su conocimiento del trabajo con categorías inferiores”, agregó Etchezar.

Ventura finalizará la evaluación de jugadores locales hoy en la cancha de 10 de Octubre. El cordobés sacará sus primeras conclusiones, analizará en qué puestos se necesitan refuerzos y en qué otros utilizará los jugadores locales. Cabe destacar que la prueba de jugadores no fue abierta, pero sí contó con la colaboración de los clubes salteños.

La ASV invitó a sus afiliadas a que envíen a los jugadores que están en condiciones de afrontar una competencia como la A2, la principal divisional de ascenso del vóley argentino. También fueron invitados algunos jugadores de inferiores que podrían en los próximos meses sumarse al proyecto si el entrenador los considera.

El proyecto no presenta a Salta Vóley en la Liga A2 como una isla separada del resto del vóley local.

“Todo esto se une con un proyecto de selecciones menores que ya venimos trabajando. La idea es que durante el verano elijamos los técnicos y que ellos comiencen a trabajar con Cristian Ventura para acomodar todo el desarrollo de las selecciones inferiores y mantener ese trabajo durante todo el año. La idea de Salta Vóley no es tener un equipo súper profesional, sino apuntar al desarrollo de los chicos de Salta”, contó Etchezar.

Para llevar adelante el proyecto contará con la colaboración económica del Gobierno de la Provincia a través de un subsidio que se entregará durante los meses que alcance la participación. En principio, el aporte sería de cuatro meses ya que la Liga A2 arrancará en enero próximo y finalizará en la segunda quincena de abril.

Además de esa ayuda, la dirigencia golpea otras puertas en busca de más fondos para cubrir los gastos de participación.

Salta Vóley da sus primeros pasos buscando no solo afianzarse en la segunda competencia más importante de la disciplina a nivel nacional, sino también dándole un fuerte empuje al semillero para nuevas camadas de jugadores.

Los participantes

Zona A

Vélez Sarsfield

(CABA)

San Lorenzo

(CABA)

Villa Dora

(Santa Fe)

Club Rosario

(Rosario)

Once Unidos

(Mar del Plata)

Fundatec

(Río Grande)

Zona B

Policial

(Formosa)

San Martín

(Mendoza)

Paracao

(Paraná)

Echagüe

(Paraná)

Tucumán de Gimnasia

(Tucumán)

Jujuy Vóley

(Jujuy)

Salta Vóley

(Salta)

Zona C

Ateneo

(Catamarca)

San Lorenzo

(Catamarca)

La Matanza

(Buenos Aires)

General Belgrano

(Buenos Aires)

UVT

(San Juan)

Tunuyán

(Mendoza)