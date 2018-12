Sorprenden a un policía redeando en el río Medina

En un operativo dirigido por el mismo jefe de la Unidad Regional 3, Lisandro Cejas, un sargento de la Policía de Metán fue demorado en la tarde de ayer, luego de que varios testigos lo observaran arrojar un red en la aguas del río Medina. Se trata del sargento Jesús Atienzo, quien se desempeña en el sistema 911 de San José de Metán.

El efectivo había concurrido con su pareja a la zona del puente carretero de la ruta nacional 16, en El Galpón, y varias personas lo observaron cuando arrojó una red tipo pollera, para tratar de extraer peces en plena veda.

Efectivos de la subcomisaría de El Galpón llegaron a realizar controles en la zona y observaron la camioneta de su camarada, quien ocultó la red y negó el hecho. Dijo que había concurrido a pasar el día con su novia, lo que es muy poco creíble, porque llovía en la zona y las márgenes del río estaban completamente anegadas. Además, hay testigos de cargo, incluso un equipo periodístico de El Tribuno que trabajaba en la zona y observó a Atienzo arrojar la red y luego ocultarla.

El jefe de la Unidad Regional 3, Lisandro Cejas, al enterarse de la situación se dirigió al lugar y ante él Atienzo insistió en que no estaba cometiendo un acto ilegal. "Yo no voy a apañar a nadie, hay testigos que indicaron que el policía estaba redeando y no vamos a permitir esa conducta. Venimos luchando contra los depredadores y esta actitud nos apena a toda la fuerza, pero se labraron las actuaciones como corresponde", expresó Cejas a este medio.

Atienzo fue demorado y trasladado a la subcomisaría de El Galpón, junto con su camioneta, y se iniciaron actuaciones sumarias en su contra.

Periodista amenazado

En la tarde de ayer, mientras llovía en el río Medina había varias personas pescando con cañas, pese a la prohibición por la veda y a las advertencias de los intensivos controles policiales. En ese momento, otro redeador, un vecino de El Galpón, increpó a un periodista de este medio. "¿Qué hacés vos acá con esa cámara, te voy a tirar de cabeza de este puente?", amenazó.

El periodista trató de explicarle que recorría la zona por otro tema y que la Policía le dijo que iban a seguir los controles. "Yo soy de El Galpón y pesco para comer, por eso vengo con mi hija. A mí la Policía de El Galpón no me va a hacer nada porque soy amigo de los jefes, porque no te fijás que los de Metán son los que más depredan acá", expresó visiblemente ofuscado.

El hombre había estado manipulando una red tipo pollera, que arrojó una y otra vez a las aguas del río Medina, sin obtener piezas.

Durante casi todo el año el río Medina lleva poca agua, pero en esta época de lluvias recoge toda de los ríos y arroyos de la zona y su caudal aumenta considerablemente. Las obras que se hicieron en el sector del puente carretero de la ruta nacional 16 impiden que los peces puedan subir para desovar y se amontonan en ese lugar, lo que es aprovechado por depredadores que utilizan cañas, robadores y redes para extraer principalmente gran cantidad de bagres.

Los peces salen del dique El Tunal e inician un recorrido, aguas arriba, para depositar los huevos.

En una edición anterior, El Tribuno había advertido la depredación de esa especie que se produce todos los años cuando miles de bagres se amontonan en ese sector, buscando desovar.

Incautaron 115 bagres

El comisario Lisandro Cejas confirmó que el sábado por la noche personal de la división Lacustre de El Tunal hizo procedimientos en el río Medina. “Secuestramos 115 bagres y se labraron actas de infracción a siete pescadores ilegales”, detalló.