El Senado aprobó la ley para desregular el precio del papel prensa

El Senado aprobó hoy la ley que libera el precio del papel para diarios en una votación dividida, en la que Cambiemos y el Bloque Justicialista respaldaron la sanción, mientras que el kirchnerismo y bloques provinciales la rechazaron.

Con 45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones (por parte los justicialistas Alfredo Luenzo, Mario Pais e Inés Blas) la Cámara alta le dio sanción definitiva a la ley propuesta por el diputado nacional justicialista Diego Bossio y aprobada la semana pasada por la Cámara baja.

La nueva norma deroga ocho artículos de la ley 26.736 que declaró de interés público la producción de papel prensa y establecía la regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa.

En sentido contrario, el proyecto convertido en ley elimina esos controles y fomenta la importación de la pasta celulosa, al establecer que por diez años no se podrán modificar los derechos de importación que actualmente están en cero por ciento.

La ley 26.736 fue aprobada en 2011 a instancias de la entonces presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, quien en la sesión afirmó que la sanción de la nueva norma "tiene una contraprestación" que sería "un blindaje mediático increíble" para el Gobierno, en alusión a los diarios Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios de Papel Prensa S.A.

"Esto es tener poder, un poder que no ocupa estas bancas pero que se conecta de diferentes maneras, hasta telefónicamente, pidiéndoles que acompañen la ley, pese a que es contraria a los intereses de todos los medios de las provincias", agregó la ex mandataria.

El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto al afirmar que "la desregulación de la importación del papel es un elemento que alienta el esquema de competencia y mejora de precios".

"Lo que criticábamos antes a las posiciones monopolizadoras, cuando aparece una ley ligada al libre mercado y la competencia me parece que por ese lado no puede ser criticada", afirmó Pichetto.

En un tiro por elevación al kirchnerismo, agregó: "Seguir discutiendo el neoliberalismo y el Consenso de Washington. No tiene nada que ver con la actualidad, no son los problemas del mundo hoy. Atrasa 40 años".

"Es una modesta norma que permite activar algún mecanismo de mejoramiento del precio del papel. Ninguna utopía, ningún hecho de dominación del Parlamento, no hay nada de eso, ninguna conspiración en marcha", concluyó.

Para cerrar el debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, subrayó que "de 204 mil toneladas de papel que se producían en 2011, hoy el mercado indica que solamente se producen 117 mil toneladas".

Luego de señalar que "no sirvió el precio único", Naidenoff disparó: "Yo le diría a la ex presidenta que no alcanza el blindaje mediático cuando la realidad económica que ella describe supuestamente te desborda. El Gobierno anterior lo intentó con todos los medios y grupos que terminaron con trabajadores en la calle".