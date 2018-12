Denuncias cruzadas y un nuevo campeón

El domingo pasado se corrió la novena y última fecha del Zonal del NOA en el autódromo Martín Miguel de Güemes, que terminó con el festejo de Eduardo Moreno en la categoría Turismo Pista 1.400, pero horas atrás la copa cambió de dueño y Mauricio Márquez fue quien finalmente se la llevó tras una serie de denuncias y descalificaciones.

Cabe recordar que cuatro candidatos del TP 1.400 se presentaron en la última cita con muy poca diferencia de puntos, situación que obligaba a cada uno a intentar una carrera perfecta y fue Moreno quien finalmente se quedó con el campeonato al superar por dos puntos en la tabla a los jujeños Matías Clapier y Mauricio Márquez.

En la recta final, Moreno pudo superar a Franco Romagnoli para ubicarse sexto en la final y con los puntos necesarios para ser el nuevo titular de la categoría mayor. Clapier terminó tercero, Márquez fue cuarto e Ignacio Bello terminó undécimo. El salteño recibió el trofeo y tuvo su momento de gloria, pero duró poco.

Es que entre los tres pilotos que peleaban por el primer puesto denunciaron anomalías en sus vehículos y dos fueron descalificados, por lo que el jujeño Márquez salió victorioso y limpio de acusaciones.

Las denuncias básicamente fueron técnicas que no forman parte de la revisión del coche. Al respecto, Clapier denunció a Moreno de usar un limitador de revoluciones que no corresponde.

Este contraatacó y acusó a Clapier de tener un regulador de freno que no corresponde y mientras estos se peleaban, Márquez preparaba su banquete y de paso denunció a Clapier por una parrilla de suspensión que no corresponde, aunque esta denuncia no prosperó.

Cabe destacar que las mencionadas acusaciones tienen un costo económico para el denunciante y por eso el técnico obligadamente tiene que verificar lo denunciado y si encuentra elementos que no forman parte de la reglamentación, como ocurrió, debe descalificar a quienes no actuaron bajo la ley.

En instancia quedaron en el camino Clapier y Moreno, por denuncias de uno al otro y si bien quien creía haber sido campeón el domingo apeló e hizo su descargó, desestimaron su petición y Márquez (quien si bien nació en la vecina provincia, deportivamente se formó en Salta), fue el justo ganador del torneo.

La lista de campeones se completó con Alejo D’Abate como campeón de la categoría Escuelas 1.100 y de Luis Magarzo vencedor de la Promocional 07-1100.