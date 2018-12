VIDEO: Salvaje robo de motochorros, arrastraron a una maestra media cuadra

La docente riojana Patricia Maldonado terminó con quemaduras en casi todo el cuerpo como consecuencia de un violento ataque. La víctima iba a arriba de su moto cuando dos delincuentes le intentaron arrebatar su cartera. Sin embargo, la mujer quedó enganchada y la arrastraron 15 metros por el asfalto a toda velocidad.

“Estoy dolorida y no pasé una buena noche”, contó Patricia, sobre el episodio que ocurrió el lunes, sobre la avenida Coronel Montes. “Estoy con quemaduras, vendada desde la cintura hasta los hombros”, señaló, en diálogo con Todo Noticias.

Según contó la víctima, esa mañana volvía a su casa cuando dos motochorros se pusieron a pocos centímetros de ella. “Ahí vino un manotazo y me tironearon la cartera. Sin embargo, nunca pudieron cortar la tira y quedé enganchada”, describió. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tras un fuerte golpe con el pavimento, la mujer fue arrastrada media cuadra hasta que los delincuentes soltaron la cartera. “Fue rapidísimo todo. Terminé gritando en el asfalto con la rueda que me hacía como una sierra en el casco, mientras daba vueltas. No me dejaban ir2, expresó. En medio del ataque logró ver que el que manejaba era un hombre y lo acompañaba una mujer.

“Cuando me levanté, salí corriendo porque tenía miedo que me persiguieran. Llegué a mi moto que había quedado tirada y los vecinos me dijeron que no me vaya porque estaba lastimada”, recordó Patricia. Al día siguiente, compartió las fotos de las múltiples quemaduras que sufrió y su historia se volvió viral. “Los delincuentes ya fueron detenidos”, informó.