Una participante del Cantando 2011 acusó al actor Gino Renni de abuso sexual

El actor Gino Renni fue acusado de abuso sexual por la cantante Lara Sambert, ex compañera del humorista en el “Cantando por un sueño 2011”, quien manifestó que la habría drogado durante un ensayo y que si no lo contó en su momento fue porque tenía “miedo de quedar como alguien que buscaba prensa”.

En declaraciones en El show del espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt en Radio Urbana, Sambert contó que el hecho ocurrió durante un ensayo, luego de que la dupla quedara sentenciada en la competencia. “Empecé a sentir que mi cuerpo estaba anestesiado -relató-, cuando vamos a hacer la segunda pasada, me agarra de la cintura, me lleva contra su cuerpo, me aprieta fuerte y me empieza a besar en la boca”.

En la misma línea agregó: “Esto es gravísimo, si yo no reaccionaba, el tipo me violaba. Y me podría haber matado por la droga que me puso. Sentía el corazón acelerado, y perdí la audición”.

El también cantante Renni, de 75 años, y Sambert debían preparar para la gala la canción “Notti Magiche” pero como el coach del equipo se sentía mal y no podía darles clases, decidieron ensayar por su cuenta: “Me puse nerviosa porque justo pasaba eso en el momento más importante. Con Gino dijimos que teníamos que ensayar igual. Él me sugirió que ensayáramos en su casa. Le dije que estaba con un primo muy lejano que vino de visita y si no le molestaba que me acompañara, pero me dijo que le daba vergüenza”.

En tal sentido, Sambert narró que Renni la invitó a ingresar a su casa y le hizo probar unos tragos: “Pasaron los minutos y empecé a sentir que mi cuerpo estaba anestesiado. Empezamos a cantar, hicimos la primera pasada, en la segunda me agarra de la cintura, me lleva contra su cuerpo, me aprieta fuerte y me empieza a besar en la boca. Fue horrible la situación. Me empezó a tocar las lolas”.

La actriz logró irse de la casa de Renni y al día siguiente, durante otro ensayo, le contó a personas de la producción lo que había ocurrido: “Dijeron que vaya a hacerme un test pero les dije que no quería que trascendiera. El Chato Prada dijo que me hiciera un estudio de sangre y le dije no. Me quería ir del concurso y me dijo que no era justo”.

“A partir de ese episodio, Gino me empezó a maltratar. Me miraba mal, me hablaba mal, llegaba borracho a los ensayos, no quería ensayar. Demoraba todo, no le importaba nada. Me miraba como si fuese una mierda. Después no lo vi nunca más”, relató Sambert.

Esta es una continuación de la ola de denuncias desatadas el martes pasado cuando la actriz Thelma Fardin -junto al colectivo Actrices Argentinas- acusó al actor Juan Darthés de violación durante una gira en Nicaragua y de que De Dominici contó en un video una situación de acoso sexual por parte de un director de cine que dijo haber “naturalizado” hasta la actualidad.