Unidas para romper el silencio

"Soy oriunda del Quebrachal, del Vencido, un paraje que está a 33 kilómetros de ahí. Hace 20 años que fui abusada por un maestro que actualmente sigue ejerciendo en la escuela rural Pastora Lobo de Pauna". Nancy Carina Gómez rompió el silencio. Dijo que lo hace después de tanto tiempo no solo por ella,sino por los niños que actualmente están en la escuela corriendo "riesgos".

"Lo único que él hacía era decirme que me calle y me tapaba la boca. Los detalles no los puedo dar porque son cosas escabrosas, todo está en la denuncia (policial)", relató la joven salteña que hoy tiene 32 años de edad y ayer estaba en la plaza 9 de Julio acompañada de la referente de la lucha por los derechos humanos, Irene Cari.

Para Cari, el efecto de la denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés impactó fuerte en el colectivo de mujeres, como en el 2015 -recordó- cuando salieron a las calles con la consigna "Ni una menos". "Estamos viviendo como este caso -el de Nancy- otros tantos que nos han llegado en esta semana, cada vez con más asiduidad, de diferentes edades, de mujeres hasta 60 años. A veces, en una familia a cuatro o cinco mujeres hemos tenido que asistirlas y escucharlas", señaló la referente.

Ayer, la marcha para romper el silencio y denunciar actos de violencia sexual culminó con dos incidentes, pintadas y pegatina contra supuestos abusadores. En la vereda de la galería donde funciona una empresa de turismo estudiantil se vivió el primer momento tenso cuando un hombre, aparentemente el encargado de mantenimiento del lugar, salió ofuscado a enfrentar a las y los manifestantes por las pintadas y pegatinas que se estaban haciendo. "Venimos a escrachar a los coordinadores de esta empresa de turismo, Travel Rock, quienes abusan de las menores que tienen a cargo", decían por el micrófono.

El otro incidente se vivió en la calle Zuviría, antes de Belgrano, cuando otro hombre bajó del taxi en el que iba gritando: "­Asesinas, aborteras!". Recibió como respuesta: ­Fuera, fuera, fuera macho fuera! De fondo, los bocinazos no paraban, mientras unos pocos policías intentaban calmar los ánimos. El frente de la agencia Lecfer viajes y turismo también fue punto de escrache.

