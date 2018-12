Burdisso ya le ofreció a Alfaro la dirección técnica de Boca

Boca quiere cerrar la contratación de un nuevo entrenador antes de fin de año y parece que la fecha será después de navidad. Nicolás Burdisso, Director Deportivo, ya envió la propuesta a Gustavo Alfaro. El DT de Huracán fue el que más consenso logró.

Ahora dependerá de las negociaciones entre ambos clubes para destrabar la salida. Entrarían jugadores y algo de dinero por el pase de Ramón Ábila. Si esto no llega a buen puerto, Burdisso tendrá que ver otras opciones. Antonio Mohamed es el preferido de Angelici.

Alejandro Ndur no le hará las cosas fáciles al Xeneize ya que había manifestado que quiere a Alfaro por mucho tiempo más. Pero también aprovechará para pedir un adelanto por los 4 millones de dólares que debe pagarle el Xeneize en diciembre de 2019 por "Wanchope".

También en la negociación entraría Agustín Rossi. El arquero no será titular y por eso quiere un cambio de aire. Como en el Globo no seguirá Marcos Díaz, las chances crecen. Además, podría ir otro jugador de los que no serán tenidos en cuenta, como Reynoso, Espinosa o Peruzzi.

