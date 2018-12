Un excompañero de Evo Morales es el nuevo abanderado

José Brito es un empleado municipal con el oficio de albañil, a sus 59 años se convirtió en el abanderado entre los alumnos que se encuentran realizando el nivel secundario por medio del Sistema Virtual de Formación Educativa a Distancia, destinado para personas mayores que después de completado el ciclo primario no continuaron con el nivel secundario o no lo pudieron completar.

José nunca ingresó al secundario abandonando los estudios para dedicarse al trabajo del campo, la etapa primaria la realizó en la escuela Antonino Fernández Cornejo en Campo Santo, sus inicios en el ámbito del estudio no fueron los mejores, en 1965 cuando sus padres quisieron anotarlo en la única escuela del pueblo, no consiguieron asiento por lo que decidieron anotarlo en una escuela rural conocida como Finca La Población, allí realizó solamente el primer grado el resto de los grados los completó en la escuela Antonino F. Cornejo.

"No recuerdo mucho de ese primer año pero sí me acuerdo que debíamos caminar bastante para llegar, sé que eran todos niños de familias de trabajadores rurales tipo golondrinas, es decir que se alejaban cuando terminaba la cosecha, mis padres también trabajaban en el campo pero vivíamos en este municipio", comentó José.

En una oportunidad cuando se conoció que el presidente de Bolivia Evo Morales había estudiado en Campo Santo, salieron a la luz algunas fotografías, "me reconocí en una foto que fue tomada en una visita que realizamos al diario El Tribuno en Salta, supuestamente en ella también esta Evo Morales de niño, por lo tanto fuimos compañeros de escuela pero no lo sabía", manifestó José Brito.

Cuando egresó de la primaria consideró que el estudio no era para él, les dijo a sus padres que no quería estudiar y prefería trabajar, por lo tanto desde adolescente se incorporó al duro trabajo rural para ayudar a sus hermanos con la educación.

Albañil de oficio

Fue incorporado al Servicio Militar Obligatorio, allí aprendió el oficio de albañil, a su regreso se empleó en el ingenio San Isidro, quedando cesante con la quiebra del ingenio en los 90, años después pudo incorporarse al municipio donde continúa trabajando hasta la fecha.

Trabajó duro para criar y educar a cuatro hijos, por la mañana cumplía con sus tareas en el ingenio primero y años después en la municipalidad, mientras que por la tarde trabajaba como albañil para incrementar sus ingresos.

Sus hijos y luego sus nietos le hicieron pensar que tendría que haber realizado el secundario, "cuando mis hijos tenían problemas con sus estudios porque no entendían algo, me sentía mal de no poder ayudarlos, me sentía impotente por no haber cursado el secundario, después fueron mis nietos a quienes tampoco pude ayudar, por eso cuando salió esta oportunidad de estudiar por internet no lo pensé mucho y me inscribí", dijo.

"No fue fácil porque tengo muchas responsabilidades, pero puse empeño y me va muy bien", agregó.

Brito recibió la bandera de los alumnos que este año egresaron y la va a lucir en los actos hasta que le toque recibir su certificado, como se trata de un sistema donde hay materias que se deben preparar para rendir en forma independiente al resto del grupo, de continuar al ritmo que traía José podría completar sus estudios en el próximo año.

"Me siento orgulloso por todo esto y quiero ser un ejemplo para los jóvenes y en especial para mi familia, no sé si podría continuar estudiando alguna carrera terciaria también a distancia, estoy con todas las ganas," finalizó expresando José Brito.