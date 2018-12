Será una fiesta Monumental

Muy merecido. River Plate celebrará hoy en el estadio Monumental la conquista ante Boca Juniors en la Copa Libertadores con el éxito 3 a 1 en la revancha de la final que se disputó en Madrid y significó uno de los títulos más importantes en la historia del club.

El estadio abrirá las puertas a partir de las 15.30 a la espera del micro que trasladará al plantel desde la localidad de Ezeiza luego de su participación en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos con el tercer puesto.

Los hinchas de River tendrán la oportunidad de conmemorar una conquista única generada por la victoria en tierra española luego de los incidentes registrados el 24 de noviembre en la previa del partido desquite cuando la serie ante Boca estaba 2 a 2.

Acusaciones cruzadas, culpas repartidas y negociaciones extensas en el tiempo determinaron que el estadio Santiago Bernabéu de Madrid fuese la sede del choque más decisivo en la historia del superclásico.

Miles de hinchas de River que compraron su entrada para la revancha ante Boca en el Monumental fueron privados de la gran final, pero a partir de hoy tendrán el consuelo de expresar su alegría y agradecimiento al plantel y cuerpo técnico en su propia casa.

Los fuegos de artificio, la música, las banderas, el cántico de los hinchas y las ovaciones no faltarán en la fiesta del campeón de América.

Uno de los atractivos, junto con la vuelta olímpica de los jugadores en un micro ploteado con la cuarta Copa Libertadores y la leyenda “El más gr4nde de la historia”, será la recreación del tercer gol ante Boca en los pies de Gonzalo Martínez.

El “Pity” tendrá su despedida con la gente antes de su partida a Atlanta United de los Estados Unidos y revivirá la jugada que quedará en la retina de todos los hinchas de River para siempre.

Así como el mítico delantero de Rosario Central Aldo Pedro Poy ensayó su “palomita” en cada aniversario del gol a Newell’s en el Nacional de 1971, Martínez hará lo propio para regocijo de los espectadores en la algarabía que no pudo ser en el Monumental.

Los simpatizantes que contaban con su ticket para la final postergada del pasado 24 de noviembre ingresarán al estadio, con DNI en mano y la previa activación en la página oficial del club.

A su vez, también se habilitó la entrega de entradas para socios y no socios con el remanente de aquellos que no podrán asistir.

El plantel de River arribará al país hoy, aproximadamente a las 17, y se dirigirá de inmediato al Monumental. Para una llegada a tiempo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria pidió a los hinchas que no concurran al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La policía informó que la delegación millonaria, procedente de los Emiratos Árabes, descenderá del avión por pista para abordar un micro que la sacara de la estación aérea, por lo que los fanáticos se verán impedidos de tener contacto visual con los jugadores.

El Monumental lucirá completo en su capacidad impulsado por la felicidad de miles de hinchas en una celebración tardía, pero imborrable para cada uno de ellos hasta el resto de sus vidas.