Hubo sectores inundados por la tormenta el domingo

La tormenta eléctrica que azotó el Valle de Sianca el pasado domingo 23 perjudicó inusualmente al municipio de El bordo, localidad que de las tres que conforman el departamento de Gral. Gemes es por lo general la que menos afectada se ve en la temporada estival. La ruta provincial N´ 12, que atraviesa la ciudad de punta a punta, por el acceso sur desapareció completamente bajo las aguas, lo que hacía muy peligrosa su transitabilidad.

El pórtico que da la bienvenida a quienes ingresan al pueblo es un lugar muy elegido por los vecinos para un momento de esparcimiento, la noche del 23 estaba totalmente abnegado, personal de tránsito y de la policía de la provincia, mantuvieron una larga vigilia nocturna, para orientar a los conductores de vehículos por los lugares por donde debían transitar para evitar accidentes, debido a que los canales de riego que pasan por la zona, no estaban visibles y se transformaron en una trampa mortal.

En la mañana del 24 una cuadrilla de trabajadores municipales, trabajaron mucho para despejar la ruta y calles aledañas de la basura y el barro que fueron arrastrados por la corriente de agua.

"Lo que podemos ver es que las acequias de riego del Consorcio Río Mojotoro que distribuye el agua de riego a las fincas cercanas, son las responsables de esta situación, yo sé que ellos piensan diferente y que se van a molestar por lo que estoy diciendo, pero los lugares donde pasan las acequias son los más afectados porque se saturan de agua y las descargan en sectores específicos, creo que debemos sentarnos a conversar con el Consorcio para trabajar en forma conjunta en una solución, considero que una limpieza constante y la profundización de esos canales sería lo más adecuado, también sé que es mucha inversión por eso debemos sentarnos a conversar", manifestó el intendente, Raúl Martínez.

Niegan responsabilidad

Desde el Consorcio Río Mojotoro, en más de una oportunidad han manifestado que las acequias no son las responsables de la inundaciones. "Nosotros tenemos acequias de riego, no son canales derivadores de aguas pluviales, no son profundas y por supuesto que cualquier tormenta que caiga como la del pasado domingo las van a desbordar, la función de esas acequias no es controlar aguas de tormentas, sino conducir agua de riego durante todo el año, para que las aguas de lluvia no afecten a la población se deben hacer canales derivadores, las acequias son solo acequias de poco caudal durante todo el año", manifestó Rosario Mazzone, productor.

Para un porcentaje de la comunidad que viven cerca de las acequias de riego, cada vez que llueve expresan su malestar por esta situación, en especial vecinos de Campo Santo y El Bordo. Ellos consideran que estas acequias conducen las aguas pluviales hacia ciertos sectores específicos, cuando se saturan descargan parte de esas aguas en lugares que hoy están poblados provocando la generación de zonas abnegadas, "estas acequias deben ser más profundas y anchas, además los se deben ensanchar los conductos que permiten el paso del agua por debajo de la ruta, porque al no poder pasar se quedar el nuestro barrio y nos inunda y nos aísla completamente", manifestó un vecino de barrio Rallé, en Campo Santo. Las acequias de riego recorren kilómetros de tierras para ser usadas en las distintas fincas, su uso está regulado por el Consorcio, por muchos años estuvieron ubicadas en zonas un tanto alejadas de la zona urbana, pero actualmente la población creció mucho.