A la Pulguita Rodríguez le picó la política

Luis “Pulguita” Rodríguez, uno de los máximos ídolos de los hinchas de Atlético Tucumán y figura del equipo que participa en la Superliga, dio ayer un paso importante para iniciar su carrera política al afiliarse al Partido Justicialista local, que pretende postularlo como legislador provincial en las próximas elecciones.

De todos modos, para tranquilidad de los simpatizantes de su equipo, el delantero no tiene intenciones de abandonar el fútbol aunque llegue a ocupar una banca en la Legislatura.

Rodríguez firmó la ficha de adhesión durante un acto realizado ayer en la sede del PJ Tucumano, encabezado por el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.

Otra de las figuras del plantel de Atlético, Guillermo Acosta, realizó el mismo trámite y de esta forma ambos se convirtieron oficialmente en afiliados del partido que gobierna la provincia.

Si bien desde hace meses se habla de su posible candidatura a legislador provincial, Rodríguez aclaró: “Por el momento no tomé ninguna decisión, pero estoy dispuesto a trabajar por la gente que más lo necesita desde el lugar donde pueda colaborar”.

En los últimos días, el futbolista organizó encuentros a beneficio de niños y personas de bajos recursos, en especial de aquellos que viven en Simoca, su ciudad natal, a unos 55 kilómetros al sureste de la capital tucumana.

Aprovechando su carisma, “Pulguita” reunió a jugadores tucumanos que militan en importantes clubes nacionales y del Exterior, entre ellos a Matías Kranevitter, Pablo Hernández, Nicolás Zalazar y al ex jugador de Boca Juniors Marcelo Delgado, además del golfista Andrés “Pigu” Romero.

Una de las posibilidades que manejan dentro del Justicialismo es llevar a Rodríguez en un lugar destacado en la lista de candidatos a legisladores provinciales por la región Este.

De acceder a una banca, Rodríguez podría imitar a Sebastián Bertoli, el arquero de Patronato que juega con su equipo en la Superliga y al mismo tiempo desempeña la función de concejal en Paraná.

Rodríguez, goleador histórico del club tucumano en el profesionalismo, tiene contrato vigente hasta 2021 con Atlético Tucumán.

En un primer momento, Rodríguez se mostró junto a José Alperovich, reconocido hincha de Atlético, pero cuando el ex gobernador decidió presentarse a los comicios del próximo año por fuera del PJ, comenzó a acercarse a las actuales autoridades provinciales y partidarias.