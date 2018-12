“Buscamos viabilizar todos estos proyectos exploratorios”

No todos los días se encuentra un yacimiento petrolero, sobre todo en un lugar donde la producción está en declive. Pablo Guantay, director de Hidrocarburos de la Provincia, destacó el trabajo de exploración que llevó años en el área Chirete, en Rivadavia Banda Norte. En este tiempo la economía tuvo crisis y el precio del petróleo también se modificó. No obstante, las operaciones continuaron.

¿Hace mucho tiempo que no se realiza un descubrimiento de un yacimiento de estás características en la provincia?

Es importante remarcar que estas son las áreas de exploración que la Provincia licitó en 2007. El área denominada Chirete, en el departamento de Rivadavia, está ubicada a unos siete kilómetros de Los Blancos. Este es un descubrimiento claramente importante. Es una formación que no era productiva. Hoy, en tanto, sabemos que tiene petróleo. Ahora se hará un ensayo extendido para ver si efectivamente se da el paso segundo, la comercialidad del lote, que va a permitir desarrollarlo. Esa es la instancia a la que vamos a pasar. Esta etapa de exploración fue compleja, tuvo todos los vaivenes, como la suba del petróleo, distintas crisis económicas... Pese a eso se realizaron trabajos de sísmica 2D y 3D sobre el área Chirete y dos perforaciones anteriores que tuvieron rastros de petróleo, pero por razones técnicas, en un caso se tuvo que abandonar. El primer pozo lo hizo Petrobras, que había obtenido la concesión. Luego pasó a la UTE.

El segundo pozo tuvo rastros de petróleo, ese está en estudio para ver qué más se puede hacer. Con este nuevo pozo, las características son distintas. Se puso en producción un determinado tiempo, casi 16, y se obtuvieron 48 metros cúbicos en ese período. Estamos hablando que puede producir 70 metros cubo por día.

Lo que hizo la empresa es pedir un lapso de tiempo prudente para los estudios, para ver los pasos a seguir, para declarar la comercialidad.

Entonces es un hecho trascendente...

Venimos de una época, después de la privatización de YPF, en que no se hizo mucha exploración en toda la Argentina. Se continuó explotando y desarrollando los yacimientos existentes. Estamos hablando de un descubrimiento importante para la provincia y para el sector de los hidrocarburos líquidos que va a permitir desarrollar esta zona.

¿Qué tiempo demandarán las pruebas para ver si se puede dar un desarrollo?

Un ensayo extendido puede durar de seis a doce meses. Se podría acortar, pero todo depende de factores técnicos.

¿Cómo se hacen los estudios?

Se ensaya el pozo con distintos orificios para ver cómo trabaja, si recupera presión o no. Son trabajos que tienen su tiempo. La idea es medir los tiempos y los caudales.

¿Cuándo arrancaron con esta perforación?

Se inició la perforación el 30 de octubre, y unos 30 días duró el trabajo aproximadamente.

Son buenas las expectativas...

Es positivo desde el hecho que estamos hablando de una área de exploración. Nosotros, en la Provincia, estamos buscando viabilizar todos estos proyectos exploratorios. Tener resultados nos genera una expectativa positiva. Estamos ampliando nuestra perspectiva hidrocarburífera. Si esto continúa siendo así de positivo, se posible desarrollar nuevas reservas.

¿De las áreas que se licitaron en 2007 obtuvieron resultados similares?

No, este es el primero.