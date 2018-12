Federer vs. Williams, duelo entre los mejores del tenis

La temporada de tenis 2019 comenzará con un partido histórico cuando Roger Federer se enfrente a Serena Williams en dobles mixtos el primero de enero en Australia. La pareja, conformada por los tenistas mejor pagados del mundo con ganancias combinadas de más de 95 millones de dólares, es el mayor atractivo en el evento de exhibición del equipo mixto de la Copa Hopman en Perth.

La 31ª edición de este torneo de exhibición mixto por parejas opone a ocho países del 29 de diciembre al 5 de enero y no reparte puntos ATP ni WTA.

El 1 de enero, el número 3 del mundo Roger Federer y su compatriota Belinda Bencic se enfrentarán a Estados Unidos de Frances Tiafoe y Serena Williams, otra leyenda del tenis, en el doble mixto.

Ese duelo supondrá una batalla inédita entre dos de los más grandes campeones de su deporte, acumulando entre ambos 43 títulos de Grand Slam.

“Seguramente restaremos importancia al partido, diremos que no es tan importante para nosotros, que será solo un partido más, pero no es el caso en la medida en que será probablemente la primera y la última vez en que nos enfrentaremos”, explicó Federer, de 37 años y dos veces ganador de la Copa Hopman con el equipo helvético (2001 y 2018).

Williams, de 37 años, ganó el Abierto de Australia 2017 con ocho semanas de embarazo. La ex número 1 del mundo, que dio a luz a una niña, Olimpia, en septiembre del año pasado, hizo su regreso de la baja por maternidad en marzo del presente año.

Llegó a las finales de Wimbledon antes de terminar su temporada antes de una controversial derrota en las finales del US Open ante la japonesa Naomi Osaka en septiembre, que se vio empañada por una disputa de árbitros y terminó con acusaciones de sexismo.

Williams, 23 veces campeona de Grand Slam individual, está tratando de ganar el título número 8 en Melbourne, mientras que Federer, quien también tiene 37, está buscando un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia, y su séptimo en la general.

Federer intentará en 2019 recuperar algo del terreno que perdió este año a manos del serbio Novak Djokovic (1) y del español Rafael Nadal (2)

Además de Suiza y Estados Unidos, la Copa Hopman contará con Alemania, Gran Bretaña, Australia, Grecia, España y Francia. En el grupo A jugarán Alemania, Australia, España y Francia; mientras que en el B estarán Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia y Suiza.

Los representantes por país son los siguientes. Alemania,: Alexander Zverev (4) y Angelique Kerber (2); Australia: Matt Ebden (46) y Ashleigh Barty (15); España: David Ferrer (126) y Garbiñe Muguruza (18); Estados Unidos: Frances Tiafoe (39) y Serena Williams (16); Francia: Lucas Pouille (32) y Alizé Cornet (45); Gran Bretaña: Cameron Norrie (91) y Katie Boullier (97); Grecia: Stefanos Tsitsipas (15) y María Sakkari (41); y Suiza: Roger Federer (3) y Belinda Bencic (454).

La primera jornada se desarrollará este sábado entre Gran Bretaá vs. Grecia y Australia vs. Francia; para el domingo se programaron: Alemania vs. España y Gran Bretaña vs. Suiza.