Donaciones de El Tribuno llegan a escuelas centenarias

La escuela del paraje de Las Conchas cuenta con trece estudiantes de entre cuatro y doce años, dos de ellos con discapacidad motora. Para llegar a este poblado se debe ingresar por el kilómetro 21 de la ruta nacional 68, por el camino que comunica a San Carlos, y luego de recorrer tres kilómetros se puede divisar el caserío. Por estos caminos llegaron los libros donados por El Tribuno, a través de un grupo de amigas que resolvieron darle una mano a los chicos de la escuela.

La modalidad de la institución es de jornada simple, pero ante las necesidades sociales de los estudiantes, se sirve el desayuno y el almuerzo. El poblado donde se asienta este establecimiento no tiene más de 40 casas, carece de agua potable y mientras la escuela tiene abiertas sus puertas, cuentan con un servicio de transporte que une el poblado con la ciudad de Cafayate.

En el poblado de Las Conchas las familias tienen sus cultivos de verduras y crían animales para el consumo de la casa. De los pobladores de esas 40 viviendas solo dos tienen empleo, mientras que el resto sobrevive de planes sociales. "La situación es un muy precaria y preocupante, porque el poblado solo cuenta con ancianos y niños, los jóvenes partieron en busca de otra vida", contó Gabriela Hurtado, quien hasta hace un año era personal único de la escuela. Este año la institución Virgen del Valle logró contar con una maestra de grado que permitió, sobre todo a los más pequeños, estar preparados para el desarrollo escolar. Sin embargo, la situación más compleja es la que viven los dos estudiantes con capacidades diferentes.

El establecimiento educativo, que tiene más de 100 años, no cuenta con gabinete psicopedagógico, y en el poblado tampoco están los profesionales necesarios para que los pequeños -uno con un tumor cerebral y otro con problemas de desplazamiento- reciban la terapia de apoyo.

La escuela además ofrece educación física, inglés y plástica, que se dictan una vez a la semana, cuando llega del docente itinerante a la zona.

Los pequeños estudiantes rurales del paraje de Las Conchas no tienen todas sus necesidades básica cubiertas. La director de la escuela agregó que muchos de sus chicos carecen de agua en la casa, incluso algunos recién este año contaron con el servicio de luz eléctrica. Las familias todavía lavan sus prendas en el río, porque no hay suministro de agua, ya que el poblado no cuenta con pozo propio.

Aquellos que pudieron acceder a este servicio reciben el agua potable que llega desde Animaná y de Cafayate, cuando surge una urgencia.

Gabriela Hurtado fue nieta de cafayateños, su familia hizo su vida en Córdoba y ella se instaló en esta localidad junto a su pareja.

Desde junio de 2006 que se encuentra a cargo de la escuela Virgen del Valle. Cuando llegó no contaba con una sala de estudios, tampoco tenían biblioteca y muchos menos los utensilios y artefactos necesarios para que funcione la cocina.

En la actualidad, tienen una biblioteca donde funciona la dirección y el depósito al mismo tiempo. También logró, gracias a algunas donaciones, la construcción de aula. Los chicos todavía no tienen un espacio donde comer ni donde realizar las actividades deportivas, pero la directora no pierde el entusiasmo.

Hoy las necesidades de la escuela siguen siendo estructurales, porque no se cuenta con un espacio para las prácticas deportivas, donde los estudiantes estén protegidos del intenso calor de algunos días o del frío extremo. Si bien los chicos reciben el desayuno y el almuerzo, no disponen de un comedor. Los chicos instalan las mesas en la galería y allí se alimentan. "Acá corre viento todos los días, así que los chicos comen en esas condiciones, que no son las mejores", expresó Hurtado.

La directora destacó que esta institución tampoco cuenta con un espacio para el docente.

"No tenemos casa del maestro, así que los docentes que llegan a la comunidad y se quedan a vivir tienen que alquilar, que en Cafayate no es nada barato", agregó.

La donación que envió El Tribuno para la escuela Virgen del Valle llegó también a la escuela Josefa Frías de Uramburu en Lorohuasi, que cumplió 100 años.

Allí unos 70 alumnos también disfrutaron de los libros de ciencias y lenguajes que ayudarán a mostrar otro mundo a través de la lectura.

Los pequeños tienen jornada completa, además de la asistencia educativa en deportes, inglés y artes.

Con turismo y sin mercado

Pese a esta situación de falta de servicios, la comunidad tiene una fuerte producción de papas y cebollas, que no logran vender en Cafayate por la falta de precio. De esta manera, algunos productores buscan los medios para hacer llegar sus productos al mercado mayorista Cofruthos en la ciudad de Salta, donde son enviados con nuevo precio a la zona. Frente a esta situación los productores solo abastecen las necesidades familiares, mientras que otros se dedican a la producción de dulces y pasas de uva. En la zona, sin embargo, se ubica un hotel de estancia, donde los turistas van a disfrutar del silencio y la paz de los valles.

