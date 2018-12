Hoy se corre la 29ª San Silvestre

Para Rosario de Lerma, el 31 de diciembre no es solo el último día del año, sino la jornada más preparada para los habitantes de esa localidad y muchos atletas de esta provincia, porque se corre el tradicional maratón San Silvestre y en esta oportunidad será la 29ª edición, desde las 8.30, con más de 900 participantes. Una copa, $40.000 y el popular lechón, estarán en juego.

Hasta última hora de ayer, la organización recibió las inscripciones y sin dejar nada librado al azar, dejó todo listo para que hoy a primera hora se viva la fiesta atlética en la ciudad vallista.

“Hay mucha expectativa porque vendrán competidores de élite, como el paraguayo Carlos Servían, David Nieva de La Rioja, más otros grandes competidores bolivianos, cordobeses y de otras provincias”, dijo a El Tribuno Gabriel Castillo, organizador de la competencia.

Respecto a la particular jornada de hoy, Castillo reconoció que “es complicada esta fecha de fin de año, por eso los atletas nos pidieron que se haga lo más temprano posible para que muchos puedan volver a sus casas”.

La organización dispuso dos circuitos, el menor de 7 kilómetros y el más exigente será de 15 kilómetros. Podrán competir en 7 km. las siguientes categorías de damas y varones: juveniles (hasta 17 años), A (18-19), B (20-34), C (35-39), D (40-49), E (50-59) y F (60 años en adelante).

Por su parte la división de categorías en 15 kilómetros en varones será: juveniles (18-19 años), mayores A (20-34), mayores B (35-39), veteranos A (40-49), veteranos B (50-59) y veteranos C (60 años en adelante). En damas: damas A (18-19), damas B (20-34), damas C (35-39), damas D (40-49), damas E (50-59) y damas F (60 años en adelante).