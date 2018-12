Salvador Mónaco: “Por una segunda etapa favorable”

Todo cuenta en Juventud Antoniana. Nada se puede dejar librado al azar en el santo ante el duro desafío que está por delante y que obliga a prestar mucha atención en cuanto a la preparación de los jugadores. El jueves el plantel antoniano retornará a los trabajos con vistas a los compromisos por la Copa Argentina y la reválida del torneo Federal A, para salvar la categoría. El DT Salvador Mónaco, desde Tucumán, habló con El Tribuno con respecto a esta apuesta. “Los dirigentes tienen preparado todo en lo que corresponde al lugar para la pretemporada. Faltan algunas cuestiones sobre las decisiones de los refuerzos y es lo que estamos esperando. Se está hablando con cuatro o cinco jugadores. Ojalá que se pueda cerrar con lo mejor y tener una segunda etapa muy favorable. No es fácil con el tema de las negociaciones”, explicó Salvador Mónaco.

En relación con las expectativas que encierra el trabajo antoniano, Mónaco se mostró optimista: “Estamos bien. Hemos empezado con el tiempo prudente con un grupo de jugadores. Digamos que entre los más jóvenes se sumaron algunos grandes y eso también es importante. Creemos que con esto vamos a poder hacer diferencias, más estos díez o doce días que tenemos para trabajar en doble y triple turno. Esperamos llegar muy bien, primero al primer partido de la Copa Argentina y después pensando en lo que va a ser frente a San Martín de Formosa”.

Se refirió a la impresión que tuvo de la charla con los nuevos directivos. “Tenemos un diálogo bastante fluido. Son gente que escucha, tienen ganas de trabajar y hacer las cosas bien. La situación del país no es la mejor. No es fácil. Tenemos que seguir pensando en que somos los responsables para poder sacar de esta situación a Juventud Antoniana”. Luego, Mónaco analizó el funcionamiento del equipo. “El equipo por momentos jugó muy bien. Por ahí nos faltó en los últimos minutos. No sé si fue el tema de la concentración, pero perdimos muchos puntos sobre la hora. Hubo partidos que a mí me dejó una muy buena impresión. Eso, haciendo una muy buena pretemporada creo que los resultados tienen que llegar. Nosotros estábamos con algunos jugadores muy mal desde la parte física; el nuevo aire, todo cambio trae una nueva esperanza. Como te digo, ojalá que con esto podamos arrancar ganando. Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos”.

Abraham, en la mira

Los sondeos de los directivos de Juventud, en las gestiones para la contratación de los refuerzos apuntaron al arribo del delantero Martín Abraham, quien jugó en Altos Hornos Zapla. El atacante se desvinculó del club merengue ante la propuesta que aparecieron de otros clubes que fueron a la carga para contar con sus servicios, por lo que el club antoniano intentará en las próximas horas cerrar el vínculo para que pueda firmar en las próximas horas

En referencia al nombre del defensor, no hubo mayores detalles. Eso si, está la posibilidad de sumar a Diago Giménez, quien espera resolver su situación contractual con Alvarado del Mar del Plata, donde jugó en el último semestre.