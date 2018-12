“Si hubieran manejado mejor la corrida cambiaria de marzo y abril, el 2018 no habría sido tan malo”

El doctor en Ciencias Económicas y profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba Lucas Dapena analizó junto a El Tribuno los principales hitos económicos del 2018 y trazó una perspectiva sobre lo que se puede esperar para el 2019.

Expuso que el que termina fue “un año muy difícil por la recesión y la inflación”, y puso de relieve algunas fallas en el abordaje que las autoridades económicas aplicaron para intentar contener el tipo de cambio, con las consecuencias ya conocidas. Frente a las perspectivas para el 2019, estimó que “va a ser mejor que éste, pero no sabemos qué tan mejor será”. Calculó una inflación de “entre el 25 y el 30 por ciento”, y consideró que “el dólar no se debería atrasar, para seguir con ventaja, o sea acompañando el proceso inflacionario”. Para Salta estima una recuperación de la mano del turismo y el campo.

¿Qué balance podría hacer sobre los aspectos económicos del 2018?

Este ha sido un año muy difícil por la recesión y la inflación. Empezó de una determinada forma y después, por motivos externos como la suba de tasas en Estados Unidos y cuestiones internas, como el mal manejo de la primera corrida contra el dólar, se complicó. O sea, si se hubiese manejado bien la corrida que hubo en marzo y abril no se hubiera complicado tanto, pero como se manejó mal se dio pie a que afloren problemas estructurales.

¿Cuáles son esos problemas estructurales?

Básicamente que los argentinos, sin pedir plata prestada, no podemos vivir. Ese es el punto clave y todos se dieron cuenta. Argentina es un país con déficit crónico, vive gastando más de lo que le ingresa, más allá de en qué se gaste. Y, en este punto, es importante reconocer una frase del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: “El equilibrio fiscal no es patrimonio de la derecha”, o sea que el equilibrio fiscal no es una ideología de la derecha. A Macri se le cuestionan los ajustes, pero es sentido común: el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa todo el tiempo. Además, tres cuartas partes del gasto, o sea de la deuda, es para gasto social. Volviendo al tema principal, por una corrida cambiaria la situación se complicó y terminaron aflorando problemas con respecto a la sustentabilidad de la deuda. Eso fue lo que pasó y generó que un montón de capitales vinieron a aprovechar las tasas que eran más altas que a nivel mundial y se terminó con una devaluación que llevó a que tengamos un peso argentino que hoy vale la mitad de lo que valía a principios de año.

Toda esta situación, a su vez, dio pie a que se recurra al Fondo Monetario Internacional (FMI) que pone como condición esta cuestión básica que es el equilibrio fiscal y es lo que el Gobierno está tratando de lograr.

¿Y cómo terminamos el año?

Lo terminamos con un riesgo país por encima de los 800 puntos en los cuales queda la idea de que el mercado todavía no termina de convencerse de que la Argentina finalmente va a terminar acomodando sus cuentas.

¿Por qué esta desconfianza?

Son dos razones: la incertidumbre política del año que viene y la incertidumbre económica, que es si se va a mantener esta recesión económica o ya, como piensa el Gobierno nacional, en el primer o segundo semestre del año que viene empiezan a mejorar los números. Toda esta situación hace que no baje el riesgo país y que la Argentina no pueda bajar las tasas de interés y estemos en la situación que estamos.

En este contexto, recientemente se concretó el segundo desembolso del FMI...

Claro. Y el Gobierno mostró esta situación como una cuota de confianza del Fondo. Porque estamos ante una lucha de expectativas y el Gobierno, con el apoyo del Fondo, intenta demostrar que está arreglando las cuentas, y en este contexto presenta al FMI como un auditor independiente que ejecuta desembolsos porque se está cumpliendo con lo que hay que hacer. Pero por otro lado, está el mercado, que son los inversores internacionales que no terminan de creer porque no confían en la deuda argentina, y eso se manifiesta en el riesgo país.

¿Cómo se interpreta el riesgo país?

Hoy por hoy, para comprar un bono argentino, te están pidiendo un ocho por ciento de interés más que para comprar un bono de Estados Unidos. Esos son los famosos 820 puntos. Por ejemplo, en Estados Unidos te están pidiendo 2,80% de interés y acá te están pidiendo 11%, y esa es la diferencia, los 820 puntos. Ese porcentaje, que es de dos dígitos, es un porcentaje de un país con serios problemas económicos.

El año cierra con indicadores que preocupan, como la inflación, el desempleo, la pobreza...

Sí. Este año va a caer el producto bruto interno (PBI), se espera que sea entre un 2 y un 3 por ciento. En cuanto al desempleo, Salta tiene la tasa de desocupación más alta de todo el norte, que abarca el NOA y el NEA, con un 9,1%, mientras que el promedio nacional es el 9%, que es otro número malo. Hoy por hoy, con los números de noviembre, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores, para no ser pobre, necesita 25.200 pesos. Es un montón de plata, más teniendo en cuenta que los sueldos no han subido como subió la inflación, salvo algunos sectores privilegiados. Pero la gran mayoría de los trabajadores han perdido contra la inflación. Y de la gran mayoría de los trabajadores que perdieron contra la inflación, los trabajadores en negro son los que más perdieron, y Salta tiene uno de cada dos trabajadores en negro, así que a nosotros nos ha pegado mucho.

Además el promedio salarial de Salta es bastante más bajo que la media del país...

Exactamente. Ya somos pobres por el nivel salarial de la provincia, y encima subieron los precios, entonces hay un ajuste que lo pagamos todos.

El año que viene, que tiene las urgencias de un año electoral, se espera que la reactivación sea lenta todavía. ¿Usted cómo lo ve?

Salta tiene algunas buenas noticias, porque depende del campo y del turismo, que van a ser de los primeros sectores en recuperarse. Entonces, por su estructura económica, Salta debería ser una de las primeras provincias en empezar a notar la recuperación, porque el campo y el turismo son dos de los sectores que, entre comillas, se beneficiaron con la devaluación.

¿Qué pronóstico prevé para el año que viene?

El 2019 va a ser mejor que éste, pero no sabemos qué tan mejor será. Cualquier pronóstico que se haga es tomando en cuenta situaciones normales, salvo que ocurran cuestiones fuera de lo esperado, como fue este año el mal manejo de la corrida del dólar. Si todo sigue más o menos como está ahora, suponiendo que fuéramos en piloto automático, deberíamos tener mucha menos inflación, entre un 25 y un 30 por ciento. Y también un dólar que no se debería atrasar, para seguir con ventaja, o sea acompañando el proceso inflacionario. Y, a toda esta situación, hay que sumarle la incertidumbre política.