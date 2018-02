Beto Casella: “Cristobal López ha sido nefasto para los medios de comunicación”

Después de ocho años en Pop, Beto Casella hizo su desembarco en la Rock&Pop (FM 95.9) con Bien Levantado. El conductor de Bendita TV se hará cargo de la segunda mañana de 9 a 13 con un fiel equipo compuesto por a Lola Cordero, Elio Rossi, Fernanda Carbonell y Alacrán.

En una extensa entrevista del periodista Hernán Soto para Exitoína (Perfil), habló de su pase y del empresario kirchnerista detenido Cristóbal López. Esta es una parte de la charla.

¿Cómo surgió la oferta?

Ya me habían llamado. Por suerte todos los años, tipo agosto, me contactan de AM o FM para tentarme para pasarme, pero como siempre nos fue bien y estabamos cómodos en Pop, mi respuesta era “más adelante hablamos”. Pero esta vez, como venía acompañado del deterioro del Grupo Indalo, dije que por ahí era necesario un cambio de ahí. Ya se me hacía irrespirable estar en ese lugar, y sobre todo porque no te pagan.

Eso también le afecto mucho a tu equipo de trabajo...

Sí, yo estuve dos meses o más en una tarea ciclópea entre los gremios y los gerentes del grupo. Hubo reuniones, asambleas, les avisa a los chicos si al otro día iba a haber un poco de plata o pidiendo que no hicieran paro con música.

Incluso se barajó hacer un juicio en conjunto...

Sí, hay una especie de grupo numeroso que está demandando con el mismo estudio contra el Grupo Indalo. Van desde (Marcelo) Longobardi hasta chicos de hace quince días que no se les pagó lo que les correspondía. Al principio le puse todo el esfuerzo posible porque pensaba que la AFIP se estaba interponiendo en algo que podía solucionarse, pero después me di cuenta que era más bien un pase de manos raro, parecido a la película Plata dulce dije me corro. Tranquilamente podría pensar que el hoy detenido Cristobal López sigue siendo el dueño y no nos dicen nada.

Se nota que tenés una característica de líder que todo conductor debe tener. Incluso has salido a defender en Bendita a tus compañeros cuando hubo alguna situación que lo perjudicaba.

Yo no soy conflictivo. No me hago el Che Guevara ni ando haciendo lío por ahí. Si estoy trece o quince años en un mismo lugar es porque, en general, la relación es cálida y no genero conflicto. Aquello había sido algo demasiado arbitrario. (Daniel) Vila, uno de los dueños del Grupo América, tengo entendido él nunca lo desmintió que había pedido que despidan a mi productor ejecutivo por una pavada que había salido en Bendita. Me pareció arbitrario, que el pibe no tenía la culpa y a mí ni siquiera se me había consultado. Yo también en un arranque de calentura dije ‘No hago más el programa’. Se solidarizó todo el ambiente y lo repusieron. Fue alguien que pidió la cabeza de uno que labura.

¿Qué fue lo que pasó con Grupo Indalo?

Eso fue una jugada inédita de los medios de comunicación. No digo de insolventarse, pero de tomar una deuda, amparados en la gestión anterior de la AFIP. Es posible que técnicamente se pueda hacer eso e incluso dentro de poco tengan que liberarlo a Cristobal (López) porque puede ser obsceno desde un lugar y no se le debería de permitir. No lo estoy defendiendo, porque ha sido nefasto para los medios de comunicación, tanto él como otros tipos que vinieron de la empresa privada pero de otro rubro. Si vos no conoces el medio, el desembarco de empresarios privados, siempre termina en cataclismo.