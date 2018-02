La policía encontró gran cantidad de mercadería y materiales para los inundados, en una finca privada

Personal de la policía de la provincia realizó un allanamiento en una finca ubicada a 2 km al sur de la localidad de Embarcación, propiedad del empresario Rubén Luis, donde encontró acopiado colchones, alimentos no perecederos, chapas, plásticos y diversos elementos que debían ser entregados a los inundados de la zona de Dragones, afectados por las inclemencias del tiempo y los desbordes de los ríos.

El procedimiento policial se concretó luego que algunos concejales de la localidad y vecinos tomaran conocimiento y difundieran fotografías del acopio de la ayuda a los inundados. Quien se presentó en la sede policial de la localidad de Pichanal fue el edil Sergio Clavería para denunciar, con fotografías y filmaciones en mano la maniobra que se estaba realizando. "Para evitar que hicieran desaparecer las cosas yo personalmente,otros concejales y algunos vecinos nos fuimos hasta la entrada de la finca hasta que llegó la policía; allí el personal ingresó y constató que había mucho más de lo que todos pensábamos. Colchones, agua mineral, frazadas, plásticos y alimentos no perecederos estaban acopiados dentro de la finca" refirió el edil.

El concejal norteño precisó luego: "Lo primero que atiné a hacer fue denunciar en la policía porque a esa hora de la noche no tenía a dónde más recurrir. Pero estimo que las actuaciones pasarán a la justicia federal".



Las estimaciones de Clavería de que la investigación llegará al ámbito federal obedece a que cuando trascendió el hecho, quien se presentó en la finca fue otro edil, el concejal Mauricio Makar (Cambiemos). "Él mismo dijo que la ayuda venía de la Nación para los inundados pero que en realidad se la habían mandando para que él la maneje, algo totalmente ilógico porque ese tipo de ayuda debe llegar a los municipios o a los concejos deliberantes, en último caso, pero no a una persona en particular y menos tenerla guardada en lugar de entregarla a los daminificados. Me dí cuenta que makar decía la verdad porque los colchones, el agua minera, eran de la misma marca de la que habíamos estado repartiendo en Dragones y que una semana antes había llegado desde nación" manifestó indignado el edil denunciante.

Clavería precisó que "la policía hizo inventario de todo porque trabajaron hasta las 5 de la mañana y seguramente todos los involucrados deberán ir a declarar porque jugar de esta manera con la necesidad de la gente no tiene calificativos" expresó.

En Embarcación desde la noche del sábado no se habla de otra cosa al punto que vecinos comunes se ofrecieron como testigos para presentarse en la justicia y aportar todo lo que conocen sobre el caso de lo que hasta el momento es un claro desvío de la ayuda para los inundados del norte.