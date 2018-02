Makar: "La mercadería me llegó a mí y a otros dirigentes que son honorables”

Rubén Makar, concejal de Embarcación sobre el que pesan todas las miradas por el acopio de mercadería que se encontraba en una finca privada y que era destinada para los inundados de la zona de Dragones, dio su versión de los hechos que lo tienen en el ojo de la tormenta después que otro edil de la misma localidad norteña denunciara el hecho que conmueve a la localidad de Embarcación.

Todo se disparó la noche del sábado cuando el edil Rubén Clavería denunció en la comisaría de Pichanal la existencia de mercadería que era para los inundados de Dragones, acopiada en una finca de un conocido finquero de la localidad. Personal policial trabajó hasta cerca de las cinco de la madrugada de hoy relevando los elementos entre los que se encontraron colchones, plásticos, agua mineral, alimentos no perecederos como leche en polvo, pañalines, carnes enlatadas entre otros.

El nombre de todos

Consultado por El Tribuno el concejal Rubén Makar consideró que "la denuncia que se hizo es todo político; el intendente (Alfredo) Llaya no aportó ni un kilo de carne para los inundados de Dragones y nosotros habíamos entregado parte de la mercadería que llegó de Nación. Estábamos esperando que baje el agua para llevar lo que falta y yo decidí guardarlo en la finca del señor Luis, porque es un vecino honorable, una persona de bien en la que puedo confiar plenamente", manifestó el edil.

Makar confirmó: "La mercadería nos llegó de Nación para que la distribuyamos entre otros dirigentes, el doctor Carlos Funes (ex candidato a intendente de Embarcación), el diputado provincial Lucas Cisneros y yo, porque fuimos nosotros los que hicimos las gestiones. La mercadería llegó a mi nombre y fue enviada por DINACRI, una dirección que atiende los temas críticos del Gobierno de la Nación. No es la primera vez que recibimos ayuda para distribuírla en el departamento San Martín y lo que no queremos que nadie haga política con esta ayuda. Llaya y otros dirigentes están haciendo eso con los inundados" argumentó Makar.

El funcionario precisó, además: "La mercadería viene de la Nación y quien tiene conocimiento de todo es la Dra. Daniela Vega encargada de Desarrollo Social de la Nación en la provincia de Salta. Ella coincidió conmigo en que no a todos los damnificados se les puede entregar, al menos por el momento la ayuda que llegó porque tenemos que esperar que la situación se normalice. Yo tengo experiencia porque hace varios años que trabajo con esta modalidad", precisó.

“Tengo la documentación”

Makar explicó que " cuando comenzó a trascender el tema me presenté en la comisaría y les pasé el listado de todo lo que había guardado en la finca del Sr. Luis. El lunes tengo que ir a la fiscal y desmiento que se haya hecho algún allanamiento, porque no hizo falta. Tengo toda la documentación firmada por el Señor Spinelli como responsable en Salta de esta distribución y que me manda a mí esa ayuda que está detallada porque el único contacto que ellos (los organismos nacionales) tenían en Embarcación era yo" enfatizó y manifestó que ante la fiscal penal hará "una declaración testimonial, una explicación porque no estoy denunciado por nada porque no comentí ninguna falta".