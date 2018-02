Trabajadores agrarios marcharán por la grave crisis que atraviesa el sector

A finales de diciembre del año pasado, como así también el 5 de enero de este año, un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo, azotó al departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. El fenómeno provocó grandes pérdidas en miles de hectáreas de cultivos, situación que despertó la preocupación de trabajadores rurales del sector que han perdido sus fuentes laborales y quedaron bajo una alarmante precariedad. Si bien se declaró la crisis agraria en la zona afectada, desde el Gobierno provincial no se han tomado medidas -económicas y sociales- concretas, que lleven tranquilidad a los agrarios y sus familias. Por ello decidieron salir a las calles y reclamar ayuda directamente a la Nación. La marcha convocada desde la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) está prevista para el próximo 15 de febrero a partir de las 17..

Serán más de 3.200 los trabajadores que caminarán desde el municipio de Rosario de Lerma en un recorrido que se extenderá por casi 40 kilómetros, hasta la capital salteña. Ernesto Ojeda, secretario general de ATRES, detalló los puntos principales del pedido que pretenden elevar al Estado nacional a cargo de Mauricio Macri. Entre ellos figura a la cabeza el pago del programa Interzafra-en carácter extraordinario- por la catástrofe climática y un salario social complementario de $4.800 por un periodo no menor a ocho meses. “Es la primera convocatoria de esta magnitud que se hará en Salta, después de muchos años”, remarcó el sindicalista, dejando a la vista la gravedad de la situación, que golpeará no solo a los asalariados sino también a todo el circuito comercial que se genera por intermedio de los salarios de los rurales y su capacidad de compra; por ende, a la economía regional salteña. Ojeda indicó que existe una gran desigualdad ya que el sector empresario está cubierto por parte del estado nacional por el Fondo Especial del Tabaco, garantías, seguros, y además de un subsidio de $50.000 por hectárea que les fue otorgado; mientras que el trabajador agrario, está bregando por el pago del programa interzafra y un salario social complementario. “La catástrofe arrasó con toda la cosecha, por lo tanto no va haber trabajo, por lo tanto no va haber interzafra. Por eso solicitamos esta ayuda económica.

Son cientos de familias

Tenemos cientos de familias en la zona que están afectadas y se ven preocupadas por el inicio de las clases”, enfatizó respecto a las instancias de dialogo el sindicalista indicó que si bien mantuvo reuniones con el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún y el senador provincial Omar Ramos, todavía no recibió una respuesta concreta-solo un compromiso- por parte del gobierno provincial. Por ultimo Ojeda señaló que ATRES se solidariza con la lucha de los trabajadores azucareros, con la marcha que realizarán el 19 de febrero, hacia la localidad de Campo Santo. Una grave crisis azota a los trabajadores del valle por el inminente cierre del Ingenio San Isidro, los 181 trabajadores despedidos del Ingenio Tabacal, los 30 despedidos del Ingenio Ledesma, las amenazas a los trabajadores del Ingenio Rio Grande y los 380 despidos del Ingenio La Esperanza. En otro sentido desde la asociación se viene participando de las reuniones de la multisectorial, donde confluyen distintas organizaciones sociales, sindicatos, gremios, partidos, como así también movimientos estudiantiles universitarios.

Preocupación

El motivo de la conformación de esta Multisectorial en Lucha es organizar la mejor manera de consensuar un plan de lucha de todo el conjunto de trabajadores desde las bases, dado el contexto de crisis y desidia actual que está atravesando el país.

Cronograma

El 15 paro nacional de ATE y la CTA Autónoma con movilización en contra de las políticas de ajuste de gobierno nacional, sindicatos, gremios, asociaciones y organizaciones sociales se suman al repudio por la quita de planes sociales

El 15 a las 17 en la plaza central de Rosario de Lerma ATRES convoca a la marcha de los trabajadores rurales afectados por las lluvias y pérdidas en el tabaco, los rurales recibieron también el apoyo de la Multisectorial en Lucha.

19 de febrero, la Gran Marcha Regional de los Azucareros, en respuesta a los despidos en los ingenios La Esperanza, San Isidro y Tabacal. ATE Salta mostró su apoyo desde el primer momento.

21 de febrero movilización sin paro de la CGT que busca la fuerza en la alianza con la CTA y la Corriente Federal. “Si se moviliza vamos a acompañar más allá de que Moyano busque captar la atención y luego resuelva sus problemas y nosotros sigamos en las calles, es otra la situación”, expreso Juan Arroyo secretario general de ATE Salta.