"No quiero un 2001, evitemos un desastre, que este gobierno se vayan antes"

"Quisiera que el Gobierno se fuera lo antes posible". La frase fue pronunciada un mes atrás por Eugenio Raúl Zaffaroni y generó un fuerte repudio en el oficialismo. Anoche el ex juez de la Corte Suprema intentó aclarar sus dichos, pero tras manifestar su disconformidad con la administración Macri reiteró su deseo: "Si se van antes, podemos resolver el problema".

"No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza. Evitar eso es clave, evitemos violencia", dijo Zaffaroni entrevistado por Marcelo Zlotogwiazda en C5N.

Luego planteó: "¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador". "De lo contrario vamos a tener un serio problema", advirtió.

"Si se van antes, vamos a tener menos deuda. Si se van antes, podemos resolver el problema. Que se vayan antes puede ser que se vayan en 2019. Esto nos está llevando a una catástrofe social, ese es el grave problema que tenemos", insistió el ex magistrado.

En otro tramo del reportaje, indicó: "Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido".

Tras exponer una serie de datos que reflejan la marcha de la economía, Zaffaroni sostuvo: "Estoy preocupado, veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos; segundo, el decreto de nepotismo; tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado; cuarto, lo del policía con el muchacho; quinto, Durán Barba con la pena de muerte… Cuidado, estos son fuegos artificiales, están subestimando al pueblo argentino".

"Creo que lo que corresponde en este momento es acabar con mezquindades, dejar de discutir quién va a ser candidato a concejal o a lo que sea. Nos encontramos frente a una grave emergencia o la inminencia de una grave emergencia. Estimo que frente a una situación tan grave lo que tendríamos que hacer todos es decir 'vamos a ver dónde salimos de este pozo'", abundó.