En Salta, gremios y movimientos sociales tienen previsto marchar a partir de las 16

La marcha de protesta contra el Gobierno que impulsa Hugo Moyano comenzó a tomar color pasadas las 11 de la mañana en Buenos Aires, cuando miles de afiliados a Camioneros y militantes de organizaciones políticas y sociales empezaron a caminar por la avenida 9 de Julio y tomaron posición frente al escenario montado de espaldas del ministerio de Desarrollo Social. Al igual que en el resto de las provincias, en Salta varios gremios y movimientos sociales se sumarán a la protesta contra el Gobierno Nacional. Está previsto que el grueso de la concentración avance por avenida San Martín y Lerma hacia plaza 9 de Julio a partir de las 16hs. La policía tiene previsto un operativo de control para evitar que se produzcan incidentes durante la manifestación. En tanto en Capital Federal los oradores durante el acto serán el titular de los Bancarios Sergio Palazzo, los líderes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli. Y el ex líder Camionero Hugo Moyano tendrá a cargo el cierre, que sería después de las 16.Dentro de este escenario el presidente, Mauricio Macri, afirmó hoy que el ‘trabajo‘ y el ‘dialogo‘ son el camino de una Argentina ‘sin aprietes, extorsiones y sin comportamientos mafiosos‘.

Macri se expresó de este modo durante una recorrida que realizó junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por las obras de ampliación del sistema de provisión de agua potable de Concordia.

‘El trabajo es la herramienta para fortalecer el país, la clase media, por eso debemos seguir por este camino, donde construimos soluciones, sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios y todos sentados en una mesa y ver que podemos aportar‘, afirmó el Jefe de Estado.

Por su parte el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró hoy que el Gobierno "no persigue" al dirigente camionero Hugo Moyano dado que no existe ningún tipo de presión hacia la Justicia.

"Nosotros no lo perseguimos a Moyano ni a nadie. En esta Argentina no se persigue más a nadie. Ese es un cambio respecto de lo que sucedía en el Gobierno anterior. Nosotros no le marcamos los tiempos a la Justicia. Hay un cambio cultural por el cual todos tenemos que rendir cuentas ante la ley, desde el presidente hasta cualquier ciudadano incluido Moyano", explicó.