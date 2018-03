Se separó Luciana Salazar de Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado habían decidido darle juntos una nueva oportunidad al amor hace dos meses pero todo se terminó.

Según contó en su cuenta de Twitter la propia Luli, “ya no hay mas amor de parte de ambos” y la ruptura esta vez es “definitiva“.

“Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con Martin Redrado, pero no resulto. Ya no hay mas amor de parte de ambos, por lo tanto es definitivo”, publicó en la medianoche del jueves y sorprendió a todos.

Para el 14 de febrero, día de San Valentín, la modelo y el economista habían sido fotografiados cenando juntos en el Palacio Duhau, luego de haberse separado en julio de 2017.

Luciana inicialmente lo negó y aseguró que era una foto “vieja”, pero con el correr de los días decidió contar la verdad en la red: “Perdón, me siento una tonta de haber mentido con el tema de la foto de San Valentín. Sí estuvimos cenando con Martin Redrado, y volvimos desde ya hace unas semanas”.

En aquella oportunidad se supo que Redrado ya conoció a Matilda, la hija que Luciana tuvo a través de un vientre subrogado en Estados Unidos.

El último conflicto entre ellos previo a la reconciliación, surgió antes del nacimiento de Matilda, cuando se suponía que el economista iba a acompañar a Miami a Luciana y finalmente no fue. “Para mi es definitivo, yo no quiero saber nada”, había dicho en enero.