Guerra de Malvinas: un exsoldado británico admitió que había un plan del Reino Unido para atacar el continente

Un veterano británico de la guerra de Malvinas le envió una carta a un exsoldado argentino en la que reconoce planes del Reino Unido para llevar adelante incursiones armadas en el continente, en zonas del litoral marítimo patagónico, durante el conflicto bélico de 1982.

Se trata de Edward Denmark, integrante del 12° Regimiento Real de Artillería Antiaérea de la Task Force, quien se contactó con el exmiembro de la Fuerza Aérea Sur, Julio Herrera Vidal, y le aseguró que "sin ninguna duda" estaban en "riesgo" quienes se desempeñaron en bases militares de la Patagonia durante el litigio, como fue el caso de su interlocutor argentino.

Edward Denmark publicó un libro sobre su experiencia en las Malvinas. Foto gentileza Wirral Globe.

En este contexto, según afirmó Herrera Vidal a NA, Denmark planea junto con un grupo de excolegas británicos elevar un petitorio al Parlamento de su país para que intervenga ante el Gobierno argentino, con el fin de reconocer como excombatientes y veteranos de Malvinas a todos los soldados que cumplieron órdenes de guerra en bases militares patagónicas, incluyendo a Tierra del Fuergo, durante la contienda de 1982.

"Se está desclasificando todo y gracias a Dios se va a hacer justicia. Hubo muchos ataques en el continente. De hecho, el 23 de mayo de 1982 a las 19 entramos en combate aéreo con un avión que no se identificó. Fue en la base aérea militar Santa Cruz, ubicada al sur de (Puerto) San Julián", sostuvo Herrera Vidal en declaraciones a Noticias Argentinas.

Además, explicó que "eran seis las bases en el sur argentino: "Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande desde donde salieron los golpes que demolieron a la marina británica" durante la guerra, todas ellas en el ámbito del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Respecto de la misiva enviada por Denmark, Herrera Vidal reveló: "Me mandó una carta certificada por un escribano de Liverpool. Cuando la fui a buscar al correo me tomé un día más y lo hice con un escribano público que protocolarizó todo. Luego la mandé a una traductora pública de La Plata y de ahí la envié" al Colegio Público de Traductores e Intérpretes, a los efectos de proceder con su legalización.

En esa carta, el británico admite que existieron incursiones armadas británicas en el continente durante la guerra de Malvinas, como sostienen desde hace años los integrantes de la Asociación Civil Campamento TOAS Plaza de Mayo: "Todos nosotros operamos en áreas consideradas de riesgo de combate", enfatizó al respecto Tulio Fraboschi, presidente de ese organismo.



Solicitud parlamentaria

Herrera Vidal también señaló que Denmark "está preparando un petitorio junto a compañeros para presentarlo ante el Parlamento (del Reino Unido)".

El objetivo es lograr que ese cuerpo legislativo interceda ante el Gobierno argentino para que todos los soldados que cumplieron órdenes de guerra en el continente sean reconocidos formalmente como veteranos de Malvinas: "Porque dice que es una injusticia lo que están haciendo con nosotros", señaló el argentino.

Herrera Vidal también dijo que es probable que termine siendo "condecorado por los ingleses" como excombatiente, por su tarea en la Fuerza Aérea Sur, antes de que lo haga el Estado argentino. "Más allá de la pensión, antes que todo está el orgullo y el honor, algo que en este país nos han robado al negarnos el reconocimiento", enfatizó.

"Desde hace un año y medio venimos haciendo algo unidos para ser reconocidos", indicó Herrera Vidal, que agregó: "Denmark me dijo que va a venir a la Argentina a vernos apenas le dé el alta su médico (padece leucemia) y lo va a hacer con pruebas. Me dijo que si tiene que presentarse ante el jurado (en Gran Bretaña se realizan juicios por jurados) lo hará para que se termine esta injusticia".

El grupo que Herrera Vidal integraba, Fuerza Aérea Sur, tenía 1.486 soldados y él espera que se enteren "la mayor cantidad posible de compañeros para que puedan reunirse para llevar adelante este reconocimiento".

"No quiero venganza, quiero que todo salga a la luz porque una verdad a medias es una mentira. La Fuerza Aérea operó desde el continente, el Ejército desde Malvinas y la Marina desde las aguas", detalló.

Herrera Vidal destacó la tarea de su grupo y consideró que "La Fuerza Aérea evitó que los ingleses arrasaran a nuestras tropas, ya que caso contrario hubieran sido más los muertos argentinos" durante la guerra.