San Antonio, a un paso de la semi

¡Cada vez falta menos! Villa San Antonio buscará dar un nuevo paso certero hacia su objetivo. El equipo de Martín Martos está muy cerca de lograrlo. Y solo debe ratificar lo que hizo en el partido de ida frente a Monterrico de Jujuy, al que enfrentará hoy en el estadio Martearena, desde las 17, por el partido revancha de los cuartos de final del Federal C.

Las buenas labores que mostró la villa el domingo pasado disiparon algunas dudas que dejó en la fase regular.

San Antonio mejoró y demostró la experiencia con la que cuenta en el plantel. En el partido de ida, que se jugó en Jujuy, fue fundamental el rodaje que tienen algunos jugadores.

Una pieza clave en la villa, que viene demostrando una gran solidez, es la labor de Mauricio Pegini, quien respondió cada vez que su equipo lo requirió.

A diferencia de la temporada pasada, el azulgrana cuenta con un arquero de jerarquía, algo imprescindible para luchar por el tan ansiado ascenso.

La defensa también arrancó los play offs bien encaminada. Sufrió algunos sobresaltos, pero lo importante es que no recibió goles en contra, una mejoría notoria y positiva.

El mediocampo de la villa es otro de los puntos altos que mostró, con jugadores con rodaje como Mario Campos y Martín Chiaraviglio.

La ofensiva de San Antonio quizás sea lo que más se destaque, con figuras como Matías Vicedo, el goleador del equipo, o la destreza de Leonardo Silveira, quienes le dieron muy buenos réditos al técnico.

Martos tendría la intención de presentar el mismo once que ganó en la ida por 2 a 0, teniendo en cuenta además que esta vez jugarán en el estadio Martearena, un campo de juego en buenas condiciones, donde podría imponer el buen juego, ya que cuenta con el material necesario para lograrlo.

El DT de la villa tiene solo una duda para esta tarde, ya que Silveira no trabajó con normalidad en la semana, aunque el cuerpo técnico confía en que llegará en condiciones.

San Antonio tiene la oportunidad de superar la pesadilla que sufrió el torneo pasado, cuando fue eliminado por Cachorros en la misma instancia.

Esta vez, todo indica que la historia tendrá un final diferente porque cambiaron las cosas: los dirigentes de la villa apostaron todas sus fichas, le dieron todos los gustos al entrenador y armaron un plantel de mayor jerarquía.

En Villa San Antonio no se piensa en otra cosa que no sea ascender. Directivos, cuerpo técnico y jugadores están comprometidos en cumplir el objetivo.

El camino correcto está a la vista: se dio un paso importante, pero todavía resta uno más para cerrar la serie.

Será primordial que los muchachos de Martín Martos no se relajen por la ventaja que sacaron, ya que una distracción o un paso en falso podrían opacar todo lo bueno que se logró en el campeonato.

San Antonio, convencido de lo que quiere, va por el pase a las semifinales. ¡Cada vez falta menos...!

Los equipos:

S. ANTONIO MONTERRICO

M. Pegini R. Cano

P. Luna P. Nina

L. Velázquez E. Aramayo

F. Girón D. Genovese

R. Villarreal M. Ovejero

M. Chiaraviglio L. Alfaro

M. Campos F. Galarza

F. Rojas F. Rivero

L. Silveira G. Pizzicanella

E. Cáceres P. Leiva

M. Vicedo A. Alfaro

DT: M. Martos DT: R. Cardozo

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Cristian Lambertín

Hora de inicio: 17