Hay más mosquitos en el centro que en barrios alejados

El lunes y el martes de la semana pasada la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Carmen Olivera, realizó en toda la ciudad el levantamiento de muestras larvarias en cientos de viviendas para analizar, según la estrategia LIRA (Levantamiento de Indices Rápidos para Aedes), la infestación del mosquito en Orán. Según los resultados obtenidos, hay más larvas del mosquito transmisor en la zona céntrica que en los barrios alejados. "El resultado que arrojó el índice LIRA fue de una infestación en toda la ciudad de un 9,8% y la verdad es que a pesar de que no se ha llegado al número que yo esperaba, el resultado es muy positivo", indicó Olivera

Durante estos años se invirtieron no solo recursos económicos, sino el recurso humano que es muy importante para tener un control sobre los índices de infectación y presencia de Aedes.

"Este porcentaje es el resultado sostenido de tantos meses de trabajo y esperamos poder seguir de la misma manera para que en el futuro, cuando llegue el tiempo de una nueva epidemia, los números de vecinos afectados sea el menor posible", manifestó.

Aeroparque, Osvaldo Pos, Pueyrredón, Juan de Garay, Mitre, Madereros, San José, Kirchner, Taranto, 1 de Mayo y 9 de Julio son algunos de los barrios más complicados en la denominado zona 3 de la ciudad.

La responsable de la secretaría de Medio Ambiente dijo que "es una situación que me hace ruido pero que no me sorprende, porque hemos trabajado mucho con la prevención y limpieza en los barrios periféricos, más que en la zona del micro y macrocentro. Pensábamos que tal vez esas familias estaban más alejadas de las noticias o no estaban capacitadas, y vemos que no es así. No es que subestimemos a esas personas, sino que entendíamos que tal vez por tener más necesidades no le darían importancia a esto, pero los resultados muestran que la zona más cercana al centro está más descuidada", manifestó.

Hoy se realizará un nuevo descacharrado en la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.



La zona más infectada con larvas de Aedes es la número 3 que incluye 37 barrios, de los cuales los más complicados son Aeroparque, Osvaldo Pos, Pueyrredón, Juan de Garay, Mitre, Madereros, San José, Kirchner, Taranto, 1 de Mayo y 9 de Julio. Olivera aclaró que las larvas se encontraron dentro de los domicilios y no tanto en las calles. "La gente no está entendiendo que hay que tirar todos los recipientes que acumulen agua", expresó.

Pero a pesar de este resultado, la funcionaria celebró que el nivel general de infestación en Orán bajó considerablemente. En el último análisis de LIRA era de un 42% y ahora solo del 9%, aseguró.

9,8% es el número que indica que de cada 100 casas en la ciudad, casi 10 tienen mosquitos Aedes.

Descacharrado

En tanto para hoy está programado el inicio de un nuevo descacharrado en toda la ciudad, que arrancará por la zona 3 donde se encontraron las larvas de aedes. Por su parte, el investigador del Conicet José Gil, en el marco del Primer Simposio de Enfermedades Reemergentes que se cumplió el viernes en la ciudad de Orán, se refirió a la población del mosquito Aedes aegypti y el resultado sobre el mismo en los últimos monitoreos realizados. "El monitoreo que hicimos recientemente sobre las poblaciones del mosquito en Orán nos arrojó el mejor resultado de los últimos años. Por ejemplo, hace 10 años la población oscilaba los 10 mil mosquitos y ahora no llegamos a los mil", indicó el profesional. "Lo que se logró en Orán es muy difícil de conseguirlo y todo lo positivo se debe al trabajo que planificado", señaló.