Protesta por casos de meningitis

Padres de alumnos de la escuela San Carlos Borromeo, de la zona sur de la ciudad, se manifestaron ayer por la tarde en la puerta del establecimiento primario debido a que consideran que "se esconde la cantidad real de casos de meningitis". Reclaman la urgente fumigación del edificio y que se suspendan las clases.

"Hay más casos de lo que ellos dicen. No sé por qué la escuela quiere ocultar la información real. La mayoría de los niños de una sección de primer grado está con los síntomas de la meningitis", aseguró Mirna, que esta semana, por temor, decidió no enviar a sus dos hijos a la escuela, al igual que casi todos los padres. De hecho, ayer eran solo cinco los alumnos.

Durante la protesta, los padres comentaron que las instalaciones se fumigaron en el feriado de la semana santa, pero que luego con la tormenta eléctrica de la madrugada del 9 de abril las cloacas de los baños de la escuela rebalsaron y la materia fecal quedó distribuida sobre el piso. Después, cuando se hizo la limpieza, los líquidos cloacales y las heces fueron sacados para el patio de césped.

Por este motivo, sostienen que debe volver a fumigarse para "matar la bacteria que sigue adentro"; incluso un papá que se dedica a realizar fumigaciones se ofreció a hacer la desinfección de forma gratuita. Sin embargo, desde la institución educativa señalaron que no es necesario fumigar sino poner el foco en el cuidado y la higiene personal. La postura incrementó el malestar de los autoconvocados.

"En la escuela hicimos todo lo que desde los ministerios de Salud y Educación nos asesoraron; intensificamos la limpieza, todo lo que son superficies con lavandina y agua. Colocamos los dispenser de alcohol en gel en cada aula y el jabón líquido en los baños", detalló la vicedirectora del turno tarde Patricia Poblete.

La vice afirmó que hasta el momento hay dos casos de meningitis confirmados con certificado médico, en el primero del turno tarde. Uno ya estaría dado de alta y otro nene permanece internado. El primer caso se informó el lunes pasado y el segundo el martes.

"Hay preocupación por casos que ellos afirman que tienen síntomas pero que no están siendo atendidos en Salud. Por otra parte, nosotros nos regimos por un protocolo oficial y no estamos autorizados a suspender clases", agregó Poblete. Por su parte, los tutores están firmes y mientras no estén dadas las condiciones sanitarias no van a mandar a los chicos a la escuela. Ayer se elaboró una nota con las peticiones avaladas por decenas de firmas.

Irán este lunes al Ministerio de Educación

Un ejemplar de la nota elaborada ayer por los padres se entregó a la dirección de la escuela San Carlos Borromeo y otro se presentará el próximo lunes ante el Ministerio de Educación de Salta.

“El tiempo pasa y nadie dice nada y las faltas corren, queremos una respuesta”, se quejó Mirna, una mamá. Pese a la presencia de un equipo de profesionales del área de Epidemiología del Ministerio de Salud en la escuela días atrás, el malestar y la preocupación de los adultos se incrementó.

Paula Molina, tía de dos alumnos de la institución y estudiante del profesorado de Matemática que funciona en el establecimiento en el turno noche, señaló que “la situación es preocupante, hoy (por ayer) muchas mamás dijeron que tienen a sus hijos con síntomas y que hay varios nenes internados; por favor que nos den una respuesta seria”.

La semana pasada la cifra oficial de casos de meningitis cerró en 65, ahora se sumaron 18 nuevos por lo que ya son 83 los salteños afectados por la enfermedad. Además, se estudian otros 30 posibles casos.