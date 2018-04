“Teta, mimos, upa”, la receta infalible de una pediatra que se volvió viral

“Teta, mimos, upa”, fue el sabio y simple consejo que recibió una madre de parte de una pediatra bahiense a la que había acudido porque su bebé, Baltazar, tenía 38 grados de temperatura.

La receta, que lleva el sello del Hospital Doctor José Penna y la firma de la médica María Rosa Peralta, fue posteada en Facebook por María José Suris, madre del pequeño, quien se desempeña en el mismo centro asistencial como jefa de residentes y licenciada en obstetricia.

“Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar”, explicó la mamá de Baltazar al diario La Nueva.

“Pasé por el pasillo de pediatría y me atendió sin turno y con mucho amor una pediatra que se llama María Rosa Peralta. Lo atendió a upa mío, lo revisó, le habló, le jugó. Descartando todo tipo de cuadro grave, me dijo que tenía la garganta colorada y que mi bebé necesitaba teta, mimos y upa‘.

La foto de la receta despertó reacciones en las redes sociales, donde usuarios destacaron el trabajo de la pediatra y contaron sus experiencias con la médica.