Confirmado: Facebook espía todos tus mensajes y fotos de Messenger

El tema de Facebook y el acceso y uso de datos personales de sus usuarios parece no haber tocado fondo aún. Ahora un nuevo reporte ha confirmado que los administradores de la red social más popular del mundo están usando robots para monitorear tus conversaciones -presuntamente privadas- de su app de Messenger con el pretexto de detectar contenido inapropiado.

Según reporta el sitio Slashgear, todo inició por una revelación presuntamente involuntaria que hiciera el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una entrevista con el portal Vox en la que habló de cómo el sistema de Facebook había detectado mensajes referentes a una limpieza étnica en Myanmar, entonces reconoció que su sistema había sido capaz de intervenir y bloquear la comunicación.

Estos hechos levantaron numerosas preguntas sobre el monitoreo de conversaciones privadas por parte del equipo de Facebook y los sistemas automatizados que implementa. Sobre todo en el contexto del escándalo de Cambridge Analytica y las nuevas normas de privacidad instaladas.

La resonancia de las declaraciones de Zuckerberg fueron tales, que ahora en un nuevo artículo de Business Insider los ejecutivos de Facebook reconocieron que la plataforma de verdad monitorea conversaciones en su aplicación de Facebook Messenger usando herramientas automatizadas. Moderadores humanos del área de “operaciones comunitarias” (community operations) solo se involucran cuando determinados posts o mensajes se reportan como violatorios de las “normas comunitarias”.

Por ejemplo, en Messenger, cuando envías una foto, nuestro sistemas automatizados escanean usando tecnología (photo matching) para detectar imágenes de explotación infantil o cuando envías un link, los escaneamos en búsqueda de malware o virus”, dijo un vocero de la compañía. “Facebook diseño estás herramientas para detener con rapidez comportamiento abusivo en nuestra plataforma”, añadió.

Mientras que todos podemos estar de acuerdo en que eliminar contenido ilegal es algo bueno, saber que nuestras conversaciones están siendo monnitoreadas y que sea Facebook el que decida lo que está “bien” y “mal”, o lo que sea aceptable, no deja de ser preocupante. Sobre todo porque esas conversaciones presumen un carácter de privado.

Tampoco se sabe si Facebook usa esa tecnología también para otros propósitos, al fin que el acceso a conversaciones privadas ya lo tiene. Como ven, siguen surgiendo dudas en torno a la administración de Facebook y la privacidad y su imagen parece que no quedará del todo lavada en el corto plazo.