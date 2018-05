Ajuste en el INTA: reducirán el 8% de los empleados

El ajuste también llegó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que en diciembre pasado cumplió 61 años. El achicamiento de la estructura del organismo parte de la reducción del 8 por ciento de sus más de siete mil empleados hasta abril del año que viene.

Este fue el compromiso asumido por su nuevo director, Juan Balbín, con el Ministerio de Modernización. Balbín asumió la dirección del organismo en diciembre del 2017.

Juan Balbín, nuevo titular del INTA.

Por otra parte, el funcionario precisó que el INTA no repondrá vacantes por un año, con excepción de las que sea especialmente necesario cubrir.

Más recortes

Además se buscará ahorrar unos 70 millones de pesos entre el cambio de una ART, la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, menos gastos en algunas direcciones nacionales y en otros rubros, dijo Balbín en declaraciones periodísticas.

En las 51 estaciones experimentales a lo largo del país, obra una reducción de gastos que para Balbín están presionadas por las subas de las tarifas de gas, luz y agua y les ha pedido que hagan restricciones para balancear sus presupuestos que no alcanzan para un correcto mantenimiento y reposición de vehículos.

"Estamos con los recursos justos, contando las monedas", manifestó Balbín y reconoció que las tarifas están pegándoles fuerte". "Queremos ver cómo ponemos al INTA a disposición de la sociedad", agregó al señalar que el presupuesto total es de 6.250 millones de pesos.

La reducción

De 7.600 personas en diciembre pasado, ya se fueron vía jubilaciones entre 250 y 300 y la reducción continuará con el objetivo de llegar a abril de 2019 con 7.000 personas en el INTA también con retiros voluntarios.

Señalaron que no planean cerrar ninguna estación experimental ya que esto perjudicaría la efectividad del INTA. "Pese al recorte de gastos no habrá cierres de estaciones experimentales: "No pensamos cerrar ninguna", indicó Balbín.