Alejandra Cardini: “Hay que repensar cómo se contratan a los docentes”

Alejandra Cardini, directora del programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), participará hoy del V Foro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, una experiencia que traspasa las paredes de una escuela con el desafío de que el chico aprenda y logre una mejor convivencia e inclusión social.

Cardini dialogó con El Tribuno sobre algunos temas educativos más. Señaló que una de sus mayores preocupaciones es la falta de cobertura en los jardines, especialmente en la franja de 45 días a tres años de edad. “La oferta es todavía muy pobre”, dijo.

¿De qué se trata Comunidades de Aprendizaje?

Es un proyecto de intervención o de trabajo con las escuelas que tiene tres objetivos fundamentales: primero, hacer más fuerte y fluido el diálogo entre la escuela y la comunidad, la escuela y el entorno, la escuela y la familia. Segundo, no es solo la mejora de los aprendizajes de algunos alumnos sino de todos, y en tercer lugar, la cuestión social y mejorar la justicia educativa.

Para nosotros es muy importante el foro internacional que se va a hacer en Salta el lunes (por hoy) porque es el momento donde nos encontramos todos los que estamos trabajando en la propuesta en Argentina.

¿Cómo se trabaja para alcanzar esos objetivos?

Es un trabajo de acompañamiento, la propuesta arranca con las escuelas decidiendo si quieren participar o no, porque un aspecto clave es que no es una obligación que se impone desde el Gobierno sino algo que tienen que querer hacer las escuelas.

Una vez que deciden participar se trabaja sobre los sueños, sobre qué es lo que quieren cambiar, lograr, después se arman comisiones de padres, alumnos y docentes que tratan estos temas. Se realizan trabajos en aula, hay grupos interactivos y tertulias literarias.

Las tertulias son interesantes porque tanto Salta como Santa Fe avanzaron en la propuesta. Salta tiene las tertulias en todas las escuelas primarias. Para eso entregó libros, clásicos de la literatura universal y se busca proponer un formato innovador a través del libro. El docente es uno más, es el moderador, pero no dirige la clase. En una tertulia, el 90 por ciento del tiempo hablan los estudiantes.

¿Se obtuvieron ya algunos resultados de la experiencia?

Los primeros resultados son en relación a las tertulias. Dijeron que esto mejora la predisposición de los chicos para leer incluso hay una serie de datos de cómo impacta también en la familia dado que muchos chicos de Salta recibieron por primera vez un libro a través de este programa.

¿Cómo se logra la participación de los padres?

Las familias están muy interesadas en participar y nuestra propuesta justamente brinda estos espacios, tanto en las comisiones de los sueños como en los grupos interactivos. Hay mucho más interés de lo que a veces se cree.

¿Se tiene que reformar o modificar la educación?

En la secundaria es necesario avanzar hacia reformas muy profundas, insisto hay que repensar cómo se contratan a los docentes, cuánto tiempo institucional tienen, repensar la currícula, el abordaje incluso también repensar cuestiones que tienen que ver con cómo se enseña en el aula.

“El formato actual de las secundaria tiene muchas falencias para poder convocar a los alumnos”.

¿Qué es lo que más le preocupa en materia educativa?

En Argentina tenemos dos grandes prioridades en educación: una clave es la primera infancia, eso tiene que ver con tener una mirada integral más allá del sistema educativo deben estar todas las áreas. Salud y desarrollo social para chicos de 45 días hasta los cinco años según la ley de educación nacional.

Hoy la oferta de jardines para esta franja etaria es todavía muy pobre, hay que avanzar mucho en esto y la calidad de estas instituciones. En sala de cinco estamos más o menos bien porque la cobertura es alta, pero en salas de cuatro, tres y sobre todo de 45 días a dos años la cobertura es chica.

El segundo punto es la secundaria que ya mencionamos antes. La cuestión de la carrera docente es otro tema: las condiciones de trabajo, cómo crece un docente a lo largo de su trayectoria, eso es algo muy importante que necesitamos poder conversar en un diálogo multisectorial.

Un informe de la provincia de Buenos Aires señala que los jóvenes que quieren ser docentes tienen errores de ortografía y no saben el significado de palabras sencillas...

Eso de que se suele pedir más al docente que al resto de las profesiones, tiene algo de cierto. ¿Cómo escriben los abogados, médicos, los enfermeros? Hay como un escrutinio de la profesión docente que es obvio que hay que mejorar la formación inicial y la capacitación, pero también es cierto que los docentes no son diferentes al resto de las profesiones de nuestro país.

El país tiene muchas falencias en la formación, pero la discusión es más amplia que poner el foco en la docencia.