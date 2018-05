Varios chats revelan que Gaspar quería eliminar al niño

Además de la inspección ocular realizada en el dique Cabra Corral, el periodista Gaspar quedó más comprometido con la lectura de los chats encontrados en su teléfono celular. El técnico en informática Eduardo Mauricio Guaymás hizo un trabajo de ingeniería para desmenuzar el contenido de los mensajes que transcribió en un informe de 3.600 fojas.

De esos texto surgió con claridad meridiana que Gaspar Cinco tenía la intención de eliminar al pequeño Amir, a quien consideraba un estorbo en su relación con Alejandra Párraga. Respecto al episodio ocurrido el 25 de mayo de 2017 en el dique, donde el niño se salvó de morir ahogado cuando cayó por un barranco en presencia del periodista, surgieron chats reveladores.

Ese mismo día, a las 21.30, Gaspar Cinco mantuvo una conversación por Whatsapp con una amiga identificada como Emma Marcos. Inició el contacto en estos términos: "Todo salió para el orto. No pude hacerlo. El pendejo se quedó enganchado entre las piedras". Luego se pregunta: "¿Nadie lo puede matar?". Y agrega: "Se golpeó, pero está vivo". Frustrado por el fracaso expresa: "Me parece que me voy a enfermar". Al día siguiente, las 11.45, se vuelve a conectar con Emma Marcos, y de entrada le pregunta: "¿Dónde venden armas, chumbos?". Ante el silencio de la amiga la interroga: "¿Vos los podés secuestrar y hacerlo mierda?". "No. No lo puedo hacer", responde Emma. Con una sensación de frustración, Gaspar Cinco infiere: "Por mí le daría un tiro". En el próximo texto el comunicador deja entrever a su amiga que de una u otra manera no estaba dispuesto a renunciar al plan macabro de deshacerse del niño. "Tengo que hacerlo igual, buscaré veneno nomás", dice.

Estos mensajes son a todas luces elocuentes, tomando en cuenta los testimonios escuchados la semana pasada en las audiencias de debate. Por esos días Gaspar Cinco le había consultado a otra amiga dónde podía comprar cianuro. Además, había apalabrado a dos excompañeros de la primaria con la intención de contratarlos como sicarios para asesinar al hijo de su novia, a los que ofreció entre 10 y 20 mil pesos. Lo que se advierte en los chats es que se sentía frustrado porque no podía utilizar a terceros para ejecutar el crimen.

En los chats con Alejandra, el imputado confirma su personalidad psicopática y su capacidad de manipulador, descripta por los psiquiatras que lo examinaron. Con ella se refiere en varios textos al pequeño Amir. Si bien la joven le reitera el amor que siente por su hijo, en algún momento infiere que no le gusta cuando Amir se pone caprichoso. "Lo mato si querés", dispara Gaspar Cinco. No se advierte una reacción inmediata de parte de Alejandra frente a tamaño ofrecimiento. Tras realizar otras consideraciones en relación al nene, Alejandra expresa: "Me dejás sin palabras". Luego Gaspar Cinco le insiste en que solo necesita estar con ella y le sugiere que deje a lo niño al cuidado de sus abuelos.