Las críticas vinieron desde los gremios

Tras la reapertura del aeropuerto Martín Miguel de Gemes, Juan Pablo Armanino, delegado del gremio aeronáutico, lanzó duras críticas.

"Es llamativo que con el aeropuerto cerrado durante 20 días no se haya aprovechado en avanzar con obras de infraestructura necesarias dentro del área para pasajeros. Es una desilusión, a nivel edilicio no cambió nada. Siguen las goteras cuando llueve en el hall y no se cambiaron los muebles para la zona del check in", cuestionó.

El gremialista puntualizó que no se hicieron baños para el personal del aeropuerto, quienes tienen que compartir los sanitarios con los pasajeros. "Tampoco se previó una zona para cargar celulares de los pasajeros, como tienen la mayoría de los aeropuertos. Si es que se genera una demora con dos aviones no hay lugar para que todos estén sentados", agregó.

Respecto a los trabajos que se hicieron dentro de la terminal aeroportuaria, el ministro Guillermo Dietrich destacó que son obras para que "el aeropuerto pueda seguir creciendo". "Al integrar las salas de vuelos doméstico e internacional hemos duplicado la capacidad del aeropuerto, hemos movido los baños y los hicimos de nuevo. Ahora hay más escaleras mecánicas y ascensores, principalmente para las personas con dificultades de movilidad. Estamos poniendo una nueva confitería y mejoramos las zonas de migraciones, además de una manga para los vuelos internacionales".