Una revolución china en el fútbol argentino

El pasado martes se reunieron en el estadio de Gimnasia y Tiro dirigentes del fútbol salteño como Daniel Cáseres, presidente de la Liga Salteña de Fútbol, y Marcelo Mentesana, presidente de Gimnasia y Tiro, y realizaron un convenio con el presidente de la Asociación de Deportes de la provincia de Shanxi, Zhao Xiaochun.

El motivo de este convenio es de cooperación, competencias e intercambio de futbolistas.

“Este es un convenio de reciprocidad y colaboración mutua. Iniciaremos conversaciones con la Asociación de Fútbol de la Provincia de Shanxi”, sostuvo el presidente de la Liga Salteña, Daniel Cáseres, quien además agregó: “El objetivo principal es promover la industria de actuación competitiva futbolística. Esto consiste en un trato de nivel directivo, contacto frecuente para intercambiar ideas en intereses de cuestiones futbolísticas”.

Pero esto no es de ahora, desde el mes pasado varias delegaciones de China llegaron al país para firmar convenios con otros clubes. El 6 de abril, el presidente Mauricio Macri recibió a Xi Jinping, de China, y firmó un convenio entre ambos países para el intercambio en diferentes aspectos.

En la presentación formal, hubo amistoso entre el Sub-18 de Argentina y el Sub-20 de Shandong Luneng.

A diferencia del convenio que se firmó en Salta, el Club Atlético Banfield será el primer club en albergar contingentes de chicos orientales en sus instalaciones. Serán grupos de treinta juveniles que estarán tres meses cada uno y que entrenarán bajo las órdenes de los entrenadores de juveniles de Banfield. A cambio, la institución del sur recibirá dinero y tendrá mejoras en su infraestructura de juveniles.

Para diferenciar ese tipo de convenio que realizó el taladro, Daniel Cáseres explicó: “Nosotros tendremos la visita de jugadores y entrenadores de China y desde Salta también irán jugadores y entrenadores. Por ahora no hay una cláusula económica, ambas instituciones nos comprometimos a realizar este tipo de trabajo en pos de la capacitación. Implican ciertas actividades a efectos de concretar visitas, pero por ahora no hubo una charla profunda para especificar quiénes se harán cargo de los gastos. En principio, cada uno se solventará sus gastos”.

De todas maneras, es un gran paso que se dio en Salta si se llegan a dar las condiciones que se empezarán a dar en clubes de primera.

Todo esto traería un beneficio económico para las instituciones implicadas en los convenios, ya que por los servicios prestados a las arcas de los clubes ingresaría un dinero fijo, por mes, durante dos años, según transcendieron algunos de los convenios asiáticos.

Lo cierto es que China busca progresar en un deporte que no lo tiene como potencia pero con su capital podrá invertir en algo que todos los argentinos llevan en el ADN como el fútbol.