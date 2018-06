Un banco salteño, el primero del país en operar con bitcoin

Una iniciativa novedosa y que busca romper esquemas. El banco de capitales salteños MasVentas comenzó a operar con la criptomoneda bitcoin.

Desde mayo pasado la entidad le permite a sus clientes enviar pagos transfronterizos. Esto lo hace posible en una asociación con Bitex SRL, una empresa de intercambio enfocada en América Latina, fundada en 2014. Para esto el banco utiliza la red bitcoin como un medio de pago.

"La actividad bancaria está teniendo cambios: existe una banca tradicional, que es la que conocemos, y hay una paralela que se está desarrollando", señaló José Humberto Dakak, accionista del banco.

El directivo señaló que esta banca digital está ganando lugar porque le permite al cliente hace uso de los servicios bancarios las 24 horas los 365 días sin ir al banco, solo desde un smartphone.

Según explican desde MasVentas, este servicio de transacciones internacionales usando bitcoin brinda una solución logística entre bancos de diferentes países, sin pasar por entidades financieras intermediarias internacionales. Esto, a su vez, significa reducir costos y tiempos.

Dakak explica, de forma sencilla, como es una operación de este tipo: "Si la compra en el exterior son mil dólares, vos venís al banco con 26 mil pesos. Entonces se utiliza la compensación con bitcoin (todo esto lo realiza Bitex). Acá pagás con pesos y en el otro lado del mundo, la otra persona recibe su moneda local. El bitcoin se usa como una referencia para equilibrar".

Consultado sobre la seguridad del proceso, señaló que "el nivel de seguridad es total. Es 100% seguro. La operación está encriptada de punta a punta".

Además, remarcó la velocidad con que se realiza, al tiempo que contó que hace unos días hicieron una operación que demoró tres minutos, cuando las operaciones de comercio exterior pueden demorar entre 4 y 5 días hábiles.

El banquero salteño contó que al ser un banco chico les permite tomar decisiones de forma más rápida y directa. "Estamos captando nuevos clientes. En poco tiempo, la segunda etapa es, como vendemos y compramos dólares, ofrecer comprar y vender bitcoin", concluyó.

Despersonalización

La revolución tecnológica que vivimos implica cambios y muy profundos. El sector bancario no está ajeno a ello.

Dakak cuenta que ellos tratan de estar a la vanguardia de la tecnología. Esto es así que desde el año pasado iniciaron un proceso de banca electrónica. "Hoy podés sacar un préstamo personal ingresando desde el teléfono a nuestra página. Lo único que tenés que hacer es sacarte una foto y sacar una foto a tu DNI, ponés tu CBU y tenés tu crédito en un minuto. sin venir al banco", concluye.

¿Qué es un bitcoin?

El bitcoin es una moneda que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia de las monedas habituales (pesos, dólares, euros), el bitcoin es una divisa electrónica, que existe en internet.

Su principal diferencia frente al resto de monedas es que se trata de una moneda descentralizada, cuyo valor no depende de la tasa de interés que fija un Banco Central de Reservas. En Argentina el Banco Central no la considera una moneda porque no tiene respaldo de un Gobierno, y por ende no la controla.

El bitcoin se somete a las leyes de la oferta y la demanda, elevando o disminuyendo su valor sobre la base disponible o no en el mercado. Se sabe que se emitirán hasta 21 millones de bitcoins al año 2040.