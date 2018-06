“Soy Luna en Vivo” dio el puntapié inicial de su gira por la Argentina

Previo a iniciar su tour por el país y en un alto de intensos ensayos, Karol Sevilla dio una serie de entrevistas, entre ellas a El Tribuno, oportunidad en la que puso el acento en aquello que le pasa con la gente: "Realmente, cuando me reconocen en la calle es una locura. Lo que me causa un shock es que me reconocen mucho como Karol Sevilla, que interpreta a Luna Valente, y para mí eso está muy bien porque no se ha perdido mi nombre. Y eso es lo lindo porque cuando estaba en la segunda temporada se me acercaban las niñas y me comentaban: "Karol, ¿le puedes decir a Luna que ella es Sol Benson?' y me moría de risa, porque es increíble cómo piensan que se encuentran a los personajes en la calle".

La joven de 18 años llegó y se instaló en la Argentina en los últimos cuatro años, estudió en el Colegio Militar de Buenos Aires y describió esa etapa como un "volver a nacer", ya que tuvo que aprender costumbres muy distintas a las de su México natal. No obstante confesó que no le costó, ya que se declara una enamorada de nuestro país y una fanática de la milanesa a la napolitana.

3 de julio es la fecha clave para disfrutar del show Soy Luna en Vivo, desde las 18, con un espectáculo renovado, un despliegue único de coreografías, vestuario, escenografía y los últimos éxitos.

Pero Karol muestra un fuerte sentido de responsabilidad no solo por lo que hace en los escenarios, sino por lo que transmite desde la serie de Disney.

"Soy Luna es como una montaña rusa. Para mí las tres temporadas han sido una locura. No lo debería decir, pero estoy haciendo un gran trabajo, la gente se siente identificada y se toma muy en serio los problemas que tienen los personajes". Y reflexiona que "Luna es como una princesa Disney, una guerrera más y un ejemplo a seguir. Me encanta esa responsabilidad y guiar a los chicos".

Mientras se anuncia a este espectáculo como la despedida de los escenarios, Karol siembra la duda: "No sabemos si nos vamos a despedir todavía. Por ahora voy al ritmo de la vida. No sé qué camino tome porque quiero ir subiendo un escalón a la vez y por ahora quiero disfrutar de la gente. Creo que voy a tomar por el lado solista. Ojalá que mi destino sean para bien y que sea feliz".

Las entradas

