Como parte de la campaña que lleva el municipio para desocupar los canchones municipales, se informó que se realizará un nuevo remate de motocicletas que no son retiradas y están ocupando espacio en los predios.

Según se señaló, el viernes 29 de junio, a las 10, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal (CCM), la comuna rematará 165 lotes de 5 motocicletas cada uno, es decir 825 unidades.

Los rodados no son aptos para circular y no tienen posibilidad de reinscripción registral, por lo que solo sirven para sacarle alguna parte que esté sin daños y se la use como repuesto.

"Quienes deseen verificar las condiciones en que se encuentran las motocicletas, previo a la subasta, podrán concurrir el 26, 27 y 28 de junio de 9 a 17 horas a en la avenida Artigas S/N§, al lado de Planta Hormigonera", señala el parte oficial.

De acuerdo a lo informado desde la Procuración General municipal, el remate será sin base, al mejor postor y pago de contado efectivo en el acto del precio final de venta, sellado de Rentas (1,2%) y los honorarios del martillero (10%).

La subasta se realizará de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza 14.279/11, la resolución de la Procuración General N§ 04/18; Expte. N´ 024058-

SG-2018.

No es la primera vez que la Municipalidad remata motocicletas que fueron retenidas en los distintos operativos que se realizan y luego no se retiran, en muchos casos por falta de documentación clave.

El porqué la gente no retira los vehículos que son secuestrados tras una infracción, en general, se relaciona con el valor de las multas y la estadía que se debe pagar antes de sacarlos de los canchones. A eso se suman los trámites que hay que hacer para recuperarlos.

En su momento, el procurador del municipio, Agustín Pérez Alsina, le dijo a este diario que se va a tender a cumplir con el término que fija la ordenanza 14.279, de 2011. Esta norma plantea que los vehículos que estén más de un año en el canchón irán a subasta.

"El municipio es acreedor de todos estos autos por multas, infracciones y derechos de estadía en el canchón", explicó Pérez Alsina. Y agregó que antes de que se realice un remate, la comuna envía notificaciones a los propietarios, que tienen derecho a retirar sus autos o motos. Cuando los dueños no se presentan, se avanza con el remate.

A principios de este año, se realizó una subasta de 1.342 motocicletas que estaban en los canchones municipales. De ese remate, la comuna recaudó $1.222.700.

En total fueron 154 los lotes de vehículos que salieron a la venta. Según se informó en su momento, las tandas de venta fueron de entre 8 a 10 vehículos cada una, cotizándose entre los $3.500 el más bajo hasta $34.000 el más elevado.