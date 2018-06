Victoria de Argentina XV con participación de Diego Fortuny

Argentina XV, con el hooker salteño Diego Fortuny de titular, derrotó 19-8 a Italia Emergente, en el debut de la Nations Cup que se disputó en el club Carrasco Polo de Uruguay. El partido fue muy trabado y con un marcador que el seleccionado nacional logró destrabar en el tramo final gracias a dos tries.

En el primer tiempo el combinado de Argentina XV pudo dominar la pelota y el territorio durante buena parte de esa mitad. Así, en el primer tramo ese dominio se trasladó a los puntos con el try de Cordero. Incluso luego hasta pudo aumentar la cantidad de conquistas pero las inclemencias del tiempo -viento,llovizna, barro- fueron impedimentos para el equipo nacional pudiese poner en el tanteador las ocasiones en las que merodeó el ingoal italiano.

En la segunda mitad la historia fue similar durante casi todos los minutos. Juego en campo italiano, dominio de Argentina XV, pero las fallas en el manejo, las impresiciones y el clima jugaron una mala pasada. Sobre el final y con los cambios, los tries de Gregorio del Prete y de Santiago Portillo le dieron el dibujo final al resultado.

Felipe Contepomi eligió a los siguientes jugadores para salir a la cancha: Franco Brarda, Fortuny, Lucas Favre, Federico Gutiérrez, Ignacio Larrague, Benjamín Macome, Lautaro Bavaro, Santiago Portillo, Tomás Cubelli, Tomás Granella, Santiago Resino, Tomás Videla, Matías Moroni, Facundo Cordero y Gastón Arias. Luego ingresaron: Rodrigo Bruni, Joaquín Díaz Bonilla, Gaspar Baldunciel, Nicolás Solveyra, Gregorio del Prete, Manuel Montero, Marco Ciccioli.

Ahora ante Fiji Warriors

El próximo encuentro para Argentina XV en la Nations Cup, será el miércoles 6 a las 12.30 ocasión en la que se enfrentará ante Fiji Warriors que en esta primera fecha cayó ante Uruguay por 29 a 10.

El primer partido de la Nations Cup tuvo una cancha complicada por el clima que castigó a Montevideo con mucha lluvia en los últimos días. Argentina XV batalló con estas condiciones y con un equipo que supo defender.

“Fue un partido peleado. Más allá de las condiciones climáticas, salimos a imponer nuestro juego. Intentamos todo el partido y nos encontramos con una buena defensa y un equipo que aprovechó sus oportunidades”, comentó el medio scrum Tomás Cubelli.

Sin embargo resaltó que “tenemos que estar tranquilos ya que intentamos todo el partido. Por eso se abrió en el final. Hubo muchas imprecisiones y errores a corregir pero no se puede negar que tuvimos mucha actitud y ganas de ganar”.