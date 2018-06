Sica admitió que hay "alerta" en el Gobierno por la cantidad de cheques rechazados

El ministro de Producción, Dante Sica, advirtió este miércoles que la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos va en aumento, y reconoció que esa situación provoca un "alerta" en el Gobierno.

"Los bancos no ven aumentos de mora pero sí de cheques rechazados. Y eso empieza a generar una alerta", enfatizó el funcionario.

Sica afirmó en declaraciones radiales que, frente a este panorama, "la prioridad en los próximos meses es trabajar sobre las cadenas de pagos de las pymes, ya que muchas son proveedoras o clientes de grandes empresas".

El funcionario participará esta tarde, junto con el presidente Mauricio Macri, de un acto por el Día Internacional de las Pymes en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En este marco, el ministro admitió que por la devaluación y la sequía hay una "desaceleración" de la actividad económica, que impacta de lleno en las pymes, según publicó Ambito Financiero.

No obstante, aseguró: "vamos a recuperar el crecimiento que la economía venía demostrando".

"No es que la economía pasó de crecimiento a caída. Tenemos una desaceleración por el impacto de estos meses, pero con lo que estamos haciendo nos vamos a recuperar", resaltó.

Y reconoció, además, que el aumento de la tasa de interés de referencia (que es hoy del 40%) se utilizó para atenuar la crisis cambiaria, pero para bajarla, dijo que es fundamental "que la economía se estabilice".

Sica señaló, también, que "el objetivo de mediano plazo es que la Argentina logre una economía que genere dólares", y consideró que, para ello, es necesario "bajar todas las barreras que han obstruido ser un país competitivo".

Asimismo, el ministro dijo que "estamos trabajando fuertemente para que el Banco Central deje de financiar al sector público".

Por último, evaluó que el tipo de cambio, ahora, es más competitivo que el que existía antes de la fuerte devaluación de los últimos dos meses.