Por mes, unos 32 chicos pierden a su madre en caso de femicidios

Alrededor de 32 chicos pierden por mes a su madre en distitnos casos de femicidios provocados por hechos de máxima violencia machista.

A un día de una nueva movilización del "Ni una menos", familiares de víctimas de femicidios reclaman que la Cámara de Diputados del Congreso vote de manera urgente la media sanción que falta para aprobar el proyecto de "Ley Brisa", que permitirá que hijas e hijos de las víctimas de todo el país reciban una reparación económica mensual y atención de salud.

"Vamos a estar el lunes desde las 10:00 hasta aproximadamente las 17:00, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos.

Justamente frente al Congreso, donde desde hace un año se espera que el proyecto de 'Ley Brisa' reciba la media sanción restante en Diputados", señaló Leónidas Matheu, padre de Mara, una víctima fatal de la violencia machista.

En declaraciones a Diario Popular, agregó: "Es muy importante que el Estado deje de estar ausente en relación a la problemática de las hijos y los hijos de las víctimas de femicidios. Esperamos que venga mucha gente a firmar su apoyo o sacarse una foto con el marco que hicimos por 'Ley Brisa Ya'".

Integrante del grupo "Atravesados por el femicidio", Matheu junto a otros familiares de víctimas viene realizando un incesante trabajo de visibilización en torno a la situación de abandono, desprotección y vulnerabilidad en el que resultan quienes pierden a sus madres a causa de los femicidios.

"Niños y niñas que necesitan ayuda urgente"

"Es urgente. Tenemos en el país a más de 3.000 niñas y niños que necesitan de ayuda urgente. En muchos casos, tras el drama de perder a sus madres en situaciones horribles, estos chicos son separados porque las familias que los reciben no tienen los medios suficientes y necesarios para sostenerlos. Y no hay respuesta de los organismos del Estado. La ayuda es nula. Se les suelta la mano", indicó.

Matheu sostuvo que "el Estado estuvo ausente cuando mataron a sus madres, ya que no escuchó los alertas, y ahora sigue ausente luego de los femicidios, porque deja en el olvido a sus hijas e hijos".

"Es mucha crueldad. Cada caso es una historia repetida de la manera en que las instituciones les cierran las puertas. No hay ayuda en alimentos, ni en ropa, y mucho menos en vivienda o seguimiento de salud. El proyecto que espera ser votado en Diputados cubriría esa deuda que tenemos como sociedad", explicó.

El 31 de mayo del año pasado, la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación votó la media sanción del llamado proyecto de "Ley Brisa", que incluye una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, y atención de salud, para las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas en femicidios.

Asimismo, incluye un importe retroactivo al momento del hecho.

El proyecto tomó el nombre de la hija de Daiana Barrionuevo, golpeada hasta su muerte en un hecho registrado en diciembre de 2014 en Moreno, cuando tenía 2 años.

"Brisa no es un número, es una persona. Hay más de 3.000 Brisas en el país, que no reciben ayuda, según datos de informes que realiza la organización La Casa del Encuentro en el Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano. Los casos, incluso, pueden ser muchos más, porque la realidad es que no hay estadísticas oficiales", evaluó.

Matheu exteriorizó su enojo al remarcar que "mientras tanto, el proyecto sigue durmiendo en la Comisión de Niñez, desde donde dicen que quieren que salga rápido, pero sostienen que es demasiado amplio".

"Nunca un derecho para quienes perdieron a sus madres en femicidios puede ser denominado demasiado amplio. Exigimos, junto a diversas organizaciones civiles, que se vote la media sanción ya, sin modificaciones, del mismo modo que bajó del Senado hace ya un año. Y que el Poder Ejecutivo la reglamente", cerró Matheu.