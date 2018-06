Ansaldi pidió disculpas y dijo que su publicación fue de inocente

Cristian Ansaldi, el defensor de la Selección argentina que generó tanto revuelo al subir una foto a una red social en un jacuzzi junto a su esposa, aseguró que lo hizo "de inocente" y pidió "disculpas" si molestó a alguien.

El futbolista del Torino reveló que, como hace diez años vive fuera del país, "no me di cuenta lo que podía ocasionar" al dar a conocer la imagen en su cuenta de Instagram. "Lo publiqué inocentemente, en un día lleno de felicidad por reencontrarme con mi familia. Yo hacía 20 días que no los veía ya que cuando estuve en el predio de Ezeiza, ellos estaban en Madrid, donde vivimos", contó.

En declaraciones a TyC Sports, Ansaldi pidió "disculpas a mucha gente que le molestó" y remarcó que fue "un poco doloroso ver con la maldad que se habló del tema".

Ansaldi, quien dijo que la fotografía la sacó su hijo de 5 años, contó las cargadas que recibió por parte de Ever Banega, quien fue compañero suyo en el Inter.

"Me decía qué había hecho ahí adentro del jacuzzi. Y yo le contesté que tenía a mis chicos ahí dentro, a tres metros jugando con el Ipad en la cama", expresó.

En tanto, hizo referencia a los mensajes que le enviaron varios hinchas de la Selección con tono agresivo, pero que él respondió de manera muy pacífica.

En la respuesta que se viralizó, el lateral le respondía: "Dios te bendiga hermano, es triste ver cómo no tienen vida.

Pero bueno, para eso estamos acá, para dejar todo por cada uno de ustedes. Ojalá Dios nos ayude a lograrlo. Por nosotros y por todos ustedes...". .

En referencia a esa contestación, Ansaldi fue claro: "Para que exista una pelea, tiene que haber dos personas que deseen hacerlo. Y no era mi intención".