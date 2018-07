Aborto: entre lágrimas, la senadora Fiore aseguró que se "está viviendo una pesadilla"

El jueves que pasó, una exactivista feminista de Brasil y actual detractora del aborto, Sara Winter, vino a Salta para dar su testimonio. Con una vida atravesada por terribles experiencias personales, de sufrir un aborto y posteriormente el nacimiento de su hijo, actualmente es una de las principales activistas "provida" de Brasil y también recorre el mundo contando su historia.

A su charla, que tuvo lugar en el colegio San Pablo, asistió la senadora nacional Cristina Fiore quien poco antes de finalizar el encuentro pidió el micrófono. Fue entonces que la legisladora, quien desde un principio adelantó que votará en contra del proyecto de ley que promueve la legalización del aborto, se emocionó y se mostró optimista con lo que puede suceder en el Senado en los próximos días que comienza el tratamiento en comisiones.

Entre lágrimas, la senadora nacional expresó que con este debate, la Argentina "está viviendo una pesadilla" y que es la "primera vez que le toca enfrentarse ante un dilema que realmente es de vida o muerte".

"La verdad es que no soy de los senadores que le tiene miedo a la gente, sino de los que se siente orgullosa de su gente", dijo y se refirió especialmente al pueblo de Salta.

"Estamos peleando mucho, pero tengo muchísimas fuerzas, muchísima esperanza de que en el Senado lograremos frenar esto que a uno le parece una pesadilla. A veces a mí me retan de la manera en que me tomo las cosas y siempre me dicen que me tomo las leyes como si fueran de vida o muerte. Pero en este caso es la primera vez que me toca enfrentarme a algo que es de vida o muerte", expresó ante el auditorio.

"Me parece una pesadilla que en un país como el nuestro en el Congreso de la Nación estemos definiendo este tema", dijo y dio detalles de cómo viene el tratamiento de esta ley. Adelantó que el senador Rodolfo Urtubey también votará en contra y llamó a la sociedad a participar ya que "no es un momento de tibiez".

Apuntó también contra los medios de comunicación y dijo que "están haciendo un juego súper tramposo", asegurando que "la onda verde es imbatible" pero ella consideró que "la onda verde no existe cuando uno empieza a recorrer el interior de la Argentina" donde se ve la "onda celeste".

Comienza la discusión en el Senado

El Senado comenzará a debatir el próximo martes el proyecto de legalización del aborto en tres comisiones que definirán el esquema de trabajo que seguirán hasta el 1 de agosto, cuando deberán firmar los dictámenes para pasar a la votación. La comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán a las 17 en el Salón Arturo Illia para establecer la cantidad de reuniones y de invitados que participarán del debate del proyecto que tiene media sanción .

El acuerdo al que llegaron la semana pasada los jefes de los distintos bloques es que la discusión en esas comisiones finalice el 1 de agosto, con la firma del dictamen que se votará el 8 de agosto.

La comisión cabecera de las reuniones que se realizarán durante todo julio será la de Salud, que preside el oficialista Mario Fiad, que se opone a la legalización, mientras que su par de Justicia, Pedro Guastavino, está a favor y Dalmacio Mera, titular de Asuntos Constitucionales, que aparece entre los indecisos pero con inclinación hacia el rechazo.

Además del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que dispone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, el temario incluye una iniciativa del neuquino Guillermo Pereyra (Interbloque Federal) sobre "protección de la mujer con embarazo no deseado".

También hay un proyecto de la fueguina Miriam Boyadjian (Cambiemos) que propone la "contención de madres embarazadas y el niño por nacer".

Durante la discusión en las comisiones se definirá si el proyecto enviado por la Cámara de Diputados tendrá modificaciones, que es el pedido que hace un nutrido grupo de senadores que se alejaron de las dos posturas predominantes.

Se trata de los cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Justicialista) y los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia), que ya adelantaron que pedirán cambios en la iniciativa.