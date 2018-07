VIDEO. Manifestación frente a la Legislatura: artistas callejeros piden que los dejen trabajar

Se trata de una manifestación de artistas callejeros que solicitan que los dejen trabajar en las peatonales del microcentro salteño. La movilización se da tras días cargados de tensión con protestas del sector de manteros, que finalmente alcanzó un acuerdo con la Municipalidad capitalina, que les permitirá trabajar desde las 22 y no a partir de las 23, como se pretendía. Hoy es el turno de los artistas callejeros, quienes quieren hacer escuchar sus voces. Aseguran, que como los manteros y otros sectores, su única intensión es trabajar.

"Pedimos que no se apruebe un proyecto de reforma del Código Contravencional que persigue a los artistas callejeros en todos los espacios públicos, en la peatonal por ejemplo. Cada vez la Policía y la Municipalidad nos molestan para que no lo hagamos -trabajar-. En los semáforos directamente no se puede porque te llevan a Ciudad Judicial... solo por hacer arte en la calle", explicaron.